 Prețul gramului de aur, joi, 24 septembrie 2026. Cât a ajuns să coste metalul prețios, comparativ cu zilele trecute | adevarul.ro
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Prețul gramului de aur, joi, 24 septembrie 2026. Cât a ajuns să coste metalul prețios, comparativ cu zilele trecute

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Prețul gramului de aur a rămas stabil față de ziua precedentă, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 641,4000 lei, cu 3,0038 lei mai mult decât marți, 22 septembrie. 

Prețul gramului de aur a rămas stabil față de ziua precedentă.
Prețul gramului de aur a rămas stabil față de ziua precedentă. Foto: Profimedia

Marți, gramul de aur a fost cotat la 638,3962 lei.

Aurul rămâne un activ de refugiu pentru investitori, iar prețul său reflectă instabilitatea economică globală. Cursul maxim al gramului de aur este 727.9905 lei, înregistrat la data de 13 martie 2026.  

Cursul minim al gramului de aur este 588.7371 lei,  înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.  

Verifică aici și cursul valutar de astăzi, 24 septembrie!

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