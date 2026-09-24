O italiancă a cerut sfaturi pentru București. Locul „care îți taie respirația” recomandat de români

O italiancă a cerut pe Facebook sfaturi pentru vacanța la București. A primit recomandări prețioase, avertismente despre Peleș și o glumă despre curent.

București Foto: Facebook/Primăria Capitalei

Turista a publicat itinerarul și a cerut sfaturi pentru o vizită în România. Printre zecile de răspunsuri, o recomandare a ieșit în evidență.

O utilizatoare i-a indicat un loc pe care puțini turiști îl caută. La capătul străzii Lipscani, trebuie să traverseze prin pasajul subteran. Acolo se află Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe, despre care comentatoarea spune că îți taie respirația, scrie Mediafax.

Nu toate comentariile au fost serioase. Un utilizator a avertizat-o că nu va avea unde să-și încarce telefonul, pentru că „acolo nu există curent”. Mesajul era însoțit de un emoticon care face cu ochiul.

Restul sfaturilor au fost cât se poate de practice

Mai mulți utilizatori i-au recomandat Palatul Parlamentului, unde vizita cu ghid în italiană trebuie rezervată. Pentru intrare este nevoie de actul de identitate.

Unii i-au sugerat Palatul Cotroceni, noua catedrală ortodoxă, Ateneul Român și o plimbare pe Calea Victoriei. Alții au trimis-o la piața Obor, unde spun că poate petrece ușor trei ore.

Părerile s-au împărțit la Caru’ cu Bere și la complexul Therme. Unii le consideră obligatorii, alții le numesc capcane pentru turiști.

Castelele din noiembrie

Turista avea deja o problemă: Castelul Peleș va fi închis între 2 noiembrie și 1 decembrie pentru lucrări de întreținere. Castelul Bran rămâne deschis, dar cu program redus.

Ea s-a întrebat dacă merită o zi întreagă de drum pentru un singur castel. Unii comentatori i-au recomandat Castelul Cantacuzino și orașul Brașov. O utilizatoare a amintit că la Cantacuzino s-a filmat producția „Wednesday”.

Mai multe persoane au avertizat-o că în noiembrie este frig și plouă. Duminica, bisericile pot fi vizitate mai bine după slujbă, spre ora 13:00.