Ministrul Finanțelor: România reîncepe discuțiile cu agențiile de rating. „Trebuie să convingem din nou că nu merităm să ajungem în Junk”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat miercuri, 24 iunie, că România va relua în două săptămâni discuțiile cu agențiile de rating Fitch și Moody’s și va trebui să demonstreze din nou că nu merită retrogradarea la categoria „junk”, destinată economiilor considerate riscante pentru investiții.

„Luptele din TV şi online nu rezolvă lipsurile, sănătatea sau dezrădăcinarea românilor. Ce pierdem real chiar în aceste zile.

În 2 săptămâni România reîncepe discuțiile cu agențiile de rating, cu întâlniri deja planificate cu Fitch şi Moody’s, în pregătirea următoarelor rapoarte de risc de țară, în care trebuie să convingem din nou - după ce cu greu am reuşit vara trecută - că nu merităm să ajungem în Junk.

Că România nu este o țară de periferie ci, din contră, merită să rămână într-un loc onorabil în Europa şi într-un dialog strategic cu SUA şi cu alte mari economii ale lumii. Că România nu merită să piardă brusc miliarde de euro din finanțări sau fonduri, aşa cum risca în vara anului trecut şi că românii, în ciuda învrăjbirii alimentate azi din toate direcțiile, au nevoie ca de aer de aceşti bani şi de acest loc în lume”, a explicat acesta într-o postare pe Facebook.

Ministrul spune că România se confruntă cu probleme serioase: nesiguranță economică, neîncredere între oameni, probleme în sistemul de sănătate și pierderea reperelor și valorilor.

„Vom ajunge să trăim cândva o viață lungă şi fără griji în România? dezrădăcinarea de țară şi de oamenii ei (pentru cei plecați) dar şi o dezrădăcinare de valori; mai ştim să distingem bine de rău, mai ştim să apreciem şi fapte concrete sau doar like-uri pe Facebook sau video-uri pe TikTok? Mai mult decât atât: sunt suficiente like-urile din online sau trebuie să punem şi ceva concret pe farfurie, pentru a ne hrăni şi a dezvolta România cu adevărat?”

Alexandru Nazare avertizează că actuala criză politică și polarizarea societății erodează încrederea dintre oameni, iar costurile sunt suportate de întreaga țară, nu de politicieni.

El susține că lipsa de încredere și instabilitatea duc la costuri mai mari de finanțare, afectează investițiile și reduc capacitatea statului de a asigura servicii mai bune, venituri mai mari și pensii decente. În opinia sa, o societate divizată și lipsită de încredere devine mai vulnerabilă și își pierde credibilitatea în exterior.

„Toate acestea se mai traduc şi în fragmentare, în dificultatea de a construi consens - de a dialoga matur şi a găsi soluții rezonabile pe reforme esențiale și în slăbirea mecanismelor de cooperare publică - esențiale de altfel pentru a putea moderniza statul, atrage investitii, păstra banii europeni şi oferi generatiilor viitoare o şansă reală de viață mai bună.

Şi plătim toți. La fel cum am plătit deficitul şi datoria publică în ultimii ani, pentru că am urmărit prea mult timp show-ul televizat pe diverse subiecte, în timp ce adevăratele priorități nu au ajuns pe agenda publică.”

Nu în ultimul rând, acesta mai spune că prioritățile României sunt păstrarea ratingului de țară, atragerea fondurilor rămase din PNRR, aderarea la OCDE și pregătirea pentru intrarea în zona euro.

„Aceasta este adevărata dezbatere despre România, care ne priveşte pe toți.”