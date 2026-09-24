Tragedie șocantă în Polonia! Tânăr fotbalist ucis, după ce un cerb lovit de alt autoturism i-a intrat prin parbriz

Fotbalul polonez a fost lovit de o tragedie. Oskar Kordus, fundaș în vârstă de 20 de ani al formației Kania Gostyn, a murit după un accident rutier produs luni dimineață, în apropiere de Gostyn.

Oskar Kordus, fundaș în vârstă de 20 de ani Foto: X @AP_Zaglebie

Potrivit publicației Gostyn24, un cerb a ajuns pe șoseaua DW434 și a fost izbit inițial de un al șofer care conducea un Volkswagen. În urma impactului, animalul a fost proiectat pe contrasens și a intrat prin parbrizul BMW-ului condus de Kordus, lovindu-l direct pe fotbalist.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare și au reușit să-i repornească inima. Kordus a fost preluat ulterior de un elicopter SMURD polonez și transportat la un spital din Poznan, însă rănile suferite s-au dovedit prea grave. Fotbalistul a decedat în aceeași seară, în jurul orei 22:30. Celălalt șofer a scăpat cu viață.

„La sosirea la locul accidentului şi după o primă evaluare, paramedicii au constatat absenţa semnelor vitale la una dintre victime!”, au precizat autorităţile, notează news.ro.

„Odihneşte-te în pace, Oskar!”

„Cu o imensă tristeţe şi o profundă neîncredere am aflat de decesul jucătorului nostru, Oskar Kordus. În numele întregii comunităţi din Kania Gostyń, transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei, celor apropiaţi şi prietenilor lui Oskar. În aceste momente extrem de dificile, vă împărtăşim durerea şi vă păstrăm în gândurile şi inimile noastre. Odihneşte-te în pace, Oskar!”, a comunicat echipa sa de club, Kania Gostyn, pe rețelele de socializare.