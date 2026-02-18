Shotul de ghimbir băut zilnic: efectele surprinzătoare asupra energiei și imunității

Shoturile de ghimbir au devenit tot mai populare în ultima perioadă. Mici, intense și ușor de consumat, par să aducă beneficii precum susținerea imunității, creșterea energiei și să se dovedească un sprijin real pentru digestie.

Dar cât de vizibile sunt, în realitate, aceste efecte? Dincolo de trend, experiența directă rămâne cea mai relevantă. Un editor de beauty a inclus shotul de ghimbir în obiceiurile zilnice, iar concluziile ei oferă o perspectivă clară, fără exagerări.

Maria Goldbach, editor de beauty la British Vogue, spune că a testat, de-a lungul timpului, diverse soluții promovate în spațiul public drept benefice pentru sănătate. Apa cu lămâie, oțetul de mere și alte obiceiuri similare au făcut, pe rând, parte din rutina sa, fără să se transforme însă în practici de durată.

După cum explică ea, multe dintre aceste încercări au fost abandonate relativ rapid, fie din cauza lipsei unor efecte clare, fie pentru că nu s-au dovedit ușor de menținut zilnic.

Shotul de ghimbir a urmat un traseu diferit. Inițial, spune că l-a consumat ocazional, în special în perioadele în care apăreau primele semne de răceală sau stări de oboseală. În timp, a devenit un obicei constant, integrat în rutina de dimineață.

„Sunt atât de impresionată de efecte încât cred că ar trebui să fie un obicei pentru toată lumea”, afirmă Maria Goldbach.

Ce beneficii are ghimbirul

Ghimbirul este utilizat de secole în medicina tradițională asiatică, unde a fost asociat constant cu susținerea digestiei și cu reducerea disconfortului gastrointestinal. Dincolo de utilizările sale culinare, rădăcina de ghimbir a atras atenția cercetătorilor datorită compușilor bioactivi pe care îi conține, în special gingerolii.

Specialiștii arată că ghimbirul este apreciat în principal pentru proprietățile antiinflamatoare și antioxidante, ceea ce explică interesul crescut pentru includerea sa în diverse abordări complementare de sănătate.

Potrivit medicului Roman Huber, citat de Vogue, ghimbirul este folosit adesea în terapiile naturiste, fiind asociat cu efecte benefice asupra proceselor inflamatorii și răspunsului organismului la stres.

1. Ghimbirul ajută la stabilizarea glicemiei

Ghimbirul este frecvent asociat cu menținerea unui nivel echilibrat al zahărului din sânge. Unele cercetări sugerează că substanțele sale active pot contribui la reglarea glicemiei, motiv pentru care ghimbirul este analizat inclusiv în contextul diabetului de tip 2.

Se subliniază însă că efectele sale sunt moderate și nu pot înlocui tratamentele medicale sau recomandările privind alimentația.

Menținerea glicemiei în limite normale este importantă atât pentru controlul greutății corporale, cât și pentru menținerea unui nivel stabil de energie.

2. Susține sistemul imunitar

Ghimbirul este apreciat pentru substanțele active pe care le conține, în special compușii cu rol antioxidant și antiinflamator. Aceste proprietăți sunt asociate cu susținerea mecanismelor naturale de apărare ale organismului.

În plus, ghimbirul este frecvent recomandat pentru efectele sale antimicrobiene, motiv pentru care este adesea consumat în perioadele cu risc crescut de răceli sau infecții.

Nu este întâmplător faptul că shoturile de ghimbir sunt promovate ca soluții rapide pentru susținerea imunității. Specialiștii atrag însă atenția că impactul real depinde de contextul general - alimentație, somn, stres - nu de un singur ingredient.

3. Crește nivelul de energie

Maria Goldbach spune că acesta a fost principalul motiv pentru care a păstrat shotul de ghimbir în rutina zilnică.

Ghimbirul poate contribui la reducerea senzației de oboseală, în special prin efectele pe care le are asupra digestiei și prin rolul în menținerea unui nivel echilibrat al zahărului din sânge. Acești factori influențează direct modul în care organismul gestionează energia pe parcursul zilei.

4. Efect antiinflamator

Gustul intens al ghimbirului este dat de substanțe active precum gingerolul și shogaolul, compuși studiați pentru rolul pe care îl au în procesele inflamatorii din organism.

Cercetările sugerează că aceste substanțe pot avea un efect antiinflamator, aspect relevant în contextul în care inflamația cronică este asociată cu o gamă largă de probleme de sănătate, inclusiv dureri articulare și musculare, tulburări digestive sau afecțiuni metabolice.

Deși efectele nu sunt comparabile cu cele ale tratamentelor medicamentoase, ghimbirul este adesea inclus într-un stil de viață orientat spre reducerea factorilor proinflamatori.

5. Sprijină digestia

Ghimbirul este cunoscut pentru efectele sale asupra digestiei. Poate ajuta organismul să proceseze mai ușor alimentele și este adesea consumat pentru reducerea senzației de greutate după masă.

Rădăcina de ghimbir este folosită frecvent și pentru ameliorarea stărilor de greață, efect observat în diverse contexte, inclusiv în cazul grețurilor asociate sarcinii.

În plus, ghimbirul poate contribui la reducerea balonării și a disconfortului abdominal, simptome des întâlnite în problemele digestive ușoare.

Testul de o lună

După analiza informațiilor disponibile, Maria Goldbach a decis să testeze consumul zilnic de shoturi de ghimbir, timp de o lună, pentru a observa eventualele schimbări resimțite.

„În prima dimineață, am simțit imediat un efect revigorant. Arde puțin pe gât, dar asta face parte din experiență”, povestește editorul de beauty.

După aproximativ o săptămână, gustul intens nu a mai reprezentat un obstacol. Maria Goldbach spune că a remarcat că are o energie mai stabilă pe parcursul zilei și că i s-au redus poftele alimentare în a doua parte a zilei.

Schimbările observate

După o lună în care a băut shoot de ghimbir zilnic, Maria Goldbach recunoaște că diferențele resimțite au fost suficient de clare încât să nu se oprească aici.

Editorul de beauty al Vogue afirmă că s-a simțit mai energică și că a avut mai puține episoade de oboseală pe parcursul zilei. Nu descrie schimbări dramatice, ci o stare generală mai bună, ușor de remarcat în ritmul zilnic.

De altfel, Maria Goldbach susține că a observat și o rezistență mai bună în perioadele aglomerate, deși specialiștii subliniază că astfel de efecte țin de experiența individuală. Ghimbirul poate susține starea generală de bine, dar nu înlocuiește recomandările medicale.

Ce spune, de fapt, știința despre ghimbir

Un studiu publicat în Frontiers in Nutrition, semnat de Fitriyono Ayustaningwarno și colaboratorii săi, analizează datele existente despre ghimbir și efectele atribuite acestei plante. Lucrarea nu este un experiment clasic, ci o evaluare a cercetărilor deja publicate, ceea ce înseamnă că autorii au comparat rezultate din studii de laborator, teste pe animale și intervenții realizate pe oameni.

Concluzia de bază este relativ clară: ghimbirul conține substanțe active care pot avea efecte benefice asupra organismului uman reale. Cele mai importante sunt gingerolul, prezent în cantități mai mari în ghimbirul proaspăt, și shogaolul, care apare mai ales după uscare sau procesare termică. Aceste substanțe sunt asociate, în literatura științifică, cu efecte antioxidante și antiinflamatoare.

În ceea ce privește stresul oxidativ, autorii explică faptul că organismul produce în mod natural compuși reactivi, iar în anumite condiții - cum ar fi poluarea, fumatul, infecțiile sau alimentația dezechilibrată - acest echilibru poate fi perturbat. Aici, studiile analizate sugerează că substanțele pe care le are ghimbirul pot contribui la susținerea mecanismelor antioxidante ale corpului, adică acele procese prin care organismul limitează efectele radicalilor liberi.

În ceea ce privește partea inflamatorie, cercetările discutate în studiu arată că ghimbirul și compușii săi pot influența anumite căi implicate în inflamație. Mai exact, sunt menționate efecte asupra unor markeri biologici asociați cu procese inflamatorii. Important este însă modul în care autorii formulează aceste observații: efectele apar în principal în studii de laborator și în cercetări preclinice, iar rezultatele la oameni sunt mai limitate și mai variabile.

În discuția despre imunitate, lucrarea face referire la conceptul de imunomodulare, termen utilizat pentru a descrie capacitatea unor substanțe de a influența răspunsul sistemului imunitar. Ghimbirul nu este descris ca o metodă de prevenție sau ca un „scut” împotriva bolilor, ci ca o plantă ale cărei substanțe active pot interveni în procese biologice asociate inflamației și stresului oxidativ.

Autorii subliniază că inflamația reprezintă un mecanism normal de apărare al organismului, însă dezechilibrele inflamatorii și nivelurile crescute de stres oxidativ sunt implicate în numeroase afecțiuni. În acest context, compușii bioactivi din ghimbir sunt analizați pentru potențialul lor de a influența acești parametri, aspecte care pot avea relevanță indirectă pentru funcționarea sistemului imunitar.

De asemenea, rezultatele depind de tipul de produs consumat și de doză. Ghimbirul proaspăt, ghimbirul uscat, ceaiul, sucul sau extractele standardizate nu au aceeași compoziție. Procesarea modifică substanțele active, iar acest lucru poate schimba și intensitatea efectelor. Tocmai din acest motiv, studiul subliniază necesitatea unor cercetări clinice mai ample, care să stabilească doze clare și rezultate măsurate riguros.

Oricum, ghimbirul are proprietăți biologice documentate și un potențial foarte mare, însă nu există dovezi care să susțină ideea unor efecte spectaculoase sau garantate.

Ce spune Medical Medium despre ghimbir

„În această lume, noi trăim prin reacție. Ne începem ziua cu anumite obiective și până să ne dăm seama, primim un telefon referitor la o urgență minoră, ni se strică un aparat sau suntem sunați de un client care are o problemă. Subit, intrăm în modul de criză, în care de multe ori nu mai reușim să ieșim întreaga zi, căci de îndată ce reușim să rezolvăm o problemă, o alta îi ia locul”, scrie Anthony William, Medical Medium, în cartea sa „Alimente care îți pot schimba viața în bine”, apărută la Editura ADEVĂR DIVIN.

De-a lungul întregii zile, adaugă el, nu facem altceva decât să stingem focuri, mai mari sau mai mici. „Într-adevăr, noi avem nevoie de această reactivitate în această eră a Accelerării. Pe de altă parte, dacă nu reușim să ne facem timp pentru relaxare, noi putem deveni hiperactivi. De pildă, dacă am întârziat să ne luăm copilul de la antrenamentul de fotbal, în claxoane fără să stăm pe gânduri ne speriem fără să stăm pe gânduri pe șoferii din fața noastră numai pentru că au oprit la semafor când culoarea acestuia s-a făcut galbenă”, continuă acesta.

Conform spuselor sale, ghimbirul este unul dintre cele mai importante instrumente de care dispunem care ne ajută să ne luăm câte un moment de respiro din starea de reactivitate. Când alergi cu o milă pe minut de dimineața până seara și prinzi în sfârșit un moment în care verifici în ce stare mentală și emoțională te afli, corpul fizic nu reușește să iasă la fel de ușor din starea sa reactivă, alertă și spasmodică.

„Astfel apar bolile generate de stres precum: oboseala glandelor suprarenale, refluxul acid, apneea, vezica spastică, insomnia, tulburările digestive precum colonul spastic și gastrita, sau durerile musculare cronice. Ghimbirul este antispasmodicul suprem”, completează Anthony William. O cană de ceai de ghimbir poate calma stomacul deranjat, relaxând toate celelalte zone tensionate vreme de cel puțin 12 ore. El nu acționează atât ca un tonic nervos, cât ca un tonic pentru organe și mușchi, spunându-i corpului că trebuie să se relaxeze și că totul se află sub control.

Dacă ai mușchii gâtului contractați pentru că ai vorbit prea mult, sau dimpotrivă, pentru că te-ai abținut prea mult și nu ai spus ce ți-ai dorit, ghimbirul relaxează imediat această zonă, explică el. De asemenea, ajută la eliminarea durerilor de cap și a acidului lactic în exces din țesuturile musculare în fluxul de sânge, iar apoi afară din organism. „Trebuie să precizăm că nu doar exercițiile fizice conduc la acumularea de acid lactic în exces, ci și stresul. Dacă stai toată ziua la birou, iar acidul lactic generat de stres se acumulează în mușchi, el are nevoie de o cale de ieșire, căci lipsa exercițiilor fizice îl împiedică să meargă pe calea sa normală”, scrie acesta.

Proprietățile antispasmodice ale ghimbirului se datorează celor peste 60 de oligoelemente pe care le conține, la care se adaugă peste 30 de aminoacizi (dintre care mulți nedescoperiți) și peste 500 de enzime și coenzime care colaborează pentru a calma reactivitatea. „Peste toate, ghimbirul este un antiviral, un antibacterian și un antiparazitic, meritând tot creditul pentru susținerea unui sistem imunitar sănătos. De asemenea, el este un remediu ideal împotriva stresului, reconstrucția ADN-ului, creșterea producției de vitamina B₁₂ și multe altele. Vor mai trece încă o sută de ani până ca cercetarea științifică să descopere majoritatea beneficiilor ghimbirului”, este de părere Anthony William.

Suport emoțional

Ghimbirul este ideal pentru oamenii care se simt forțați „să înghită cuvintele”, temându-se să spună ce au de spus, crede acesta. „Dacă te simți redus la tăcere, există circumstanțe în care cursul normal al acțiunii te determină să spui oricum ce ai de spus, iar circumstanțele în care îți dai seama că o serie de preferințe pe care le aveai, este într-adevăr mai bine să taci, pentru a nu înrăutăți și mai mult situația. Ghimbirul este util în cazul din urmă. Dat fiind că neexprimarea adevăratelor sentimente te poate face să te simți blocat și sufocat, ba chiar îți poate genera spasme musculare, este extrem de important să te eliberezi de aceste tensiuni, iar ghimbirul se descurcă de minune în această privință”, notează Anthony William.

Conform spuselor sale, ghimbirul ne învață că nu trebuie să avem neapărat o viziune, să facem o descoperire sau să găsim o soluție pentru a ne detașa de lucrurile care nu ne sunt de folos. Nu trebuie neapărat să procesăm totul sau să ne stresăm repetând la infinit aceeași scenă. Nu trebuie să reacționăm întotdeauna. Există destule alte situații care necesită reacțiile noastre. Prin urmare, nu are niciun sens să ni le asumăm inclusiv pe cele nenecesare. „Așa cum putem apela la ghimbir pentru a ne detensiona mușchii și pentru a scăpa de nodul din stomac, noi îl putem lăsa să își exercite magia antispasmodică inclusiv asupra sufletului nostru, curățându-l de răni, fără ca noi să trebuiască să facem ceva în această direcție”.

Cum alegem și cum consumăm shoturile de ghimbir

Nu toate shoturile de ghimbir sunt la fel, iar diferențele apar în primul rând din modul în care sunt procesate. Băuturile presate la rece, fără tratamente termice, sunt de regulă cele mai recomandate deoarece încălzirea poate modifica o parte dintre substanțele active din ghimbir și poate reduce intensitatea unor compuși sensibili la temperatură. Dincolo de procesare, eticheta produsului rămâne un detaliu important. Unele variante conțin cantități semnificative de zahăr, sucuri de fructe sau arome adăugate, ingrediente care schimbă profilul nutrițional al băuturii.

Prepararea shotului de ghimbir acasă reprezintă o alternativă simplă și ușor de controlat. Ghimbirul proaspăt poate fi blenduit cu o cantitate mică de apă, iar gustul poate fi ajustat prin adăugarea de suc de lămâie, cayenne sau o cantitate redusă de miere. În această variantă, concentrația poate fi adaptată în funcție de toleranță.

Pentru persoanele sănătoase, shoturile de ghimbir pot fi integrate fără probleme într-o rutină zilnică. Există însă situații care necesită prudență. Persoanele cu reflux gastric, gastrită sau sensibilitate digestivă pot resimți disconfort, mai ales în cazul variantelor concentrate. Ghimbirul este asociat și cu un efect ușor anticoagulant, motiv pentru care consumul regulat ar trebui discutat cu medicul în cazul tratamentelor specifice, mai spune Maria Goldbach.

În timpul sarcinii, ghimbirul consumat în cantități moderate este considerat, în general, sigur, însă băuturile foarte concentrate necesită recomandare medicală.

În opinia lui Anthony William, ghimbirul poate fi refolosit de-a lungul zilei atunci când prepari ceaiuri. „Efectele medicinale ale ceaiului de ghimbir cresc cu 50% în timpul lunii pline”, scrie el.

Tot în cartea sa, recomandă consumul de ghimbir cu puțin timp înainte de o perioadă în care trebuie să luăm decizii importante de viață. „Înainte de a face o baie terapeutică, bea apă cu ghimbir sau ceai de ghimbir, pentru a amplifica astfel puterea vindecătoare a băii”.