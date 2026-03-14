Ofițer SRI, obligat să returneze peste 250.000 de lei, după ce a încasat timp de aproape trei ani două salarii simultan. Cum se apără acesta

Un ofițer al Serviciului Român de Informații (SRI), detașat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), este bun de plată, după ce a încasat timp de aproape trei ani salariu și beneficii de la ambele instituții, fără ca eroarea să fie sesizată. Ce argumente invocă în apărarea sa.

Un ofițer al Serviciului Român de Informații, detașat la Ministerul Afacerilor Externe între 5 noiembrie 2021 și 31 august 2024, a primit în mod simultan salariu și alte drepturi salariale de la ambele instituții. Această situație a trecut neobservată timp de aproape trei ani, iar încercările ulterioare ale SRI de a recupera administrativ sumele nu au avut succes, notează HotNews.

A recunoscut că a luat banii, dar nu vrea să-i restituie

Ofițerul a recunoscut că a încasat banii, dar a refuzat să îi restituie, susținând că eroarea aparține instituției și sumele respective i-au fost plătite dintr-o greșeală administrativă, nu din culpa lui.

Tribunalul București a respins această apărare, subliniind că, indiferent de existența vinovăției, situația reprezintă o plată nedatorată, şi a decis că bărbatul trebuie să restituie peste 250.000 de lei, însă a stabilit că solda de grad și drepturile de echipare nu intră în această obligație, fiindu-i datorate legal de SRI.

În hotărârea pronunțată pe 12 februarie 2026, instanța precizează că pârâtul este obligat „la restituirea către reclamantul Serviciul Român de Informaţii a sumelor încasate în perioada 05.11.2021 – 31.08.2024, cu excepţia soldei de grad şi a drepturilor de echipare”, decizia putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Documentele din dosar arată că în perioada detașării, ofițerul a încasat de la SRI 253.352 de lei, sumă care include 210.223 de lei reprezentând solda netă și 43.129 de lei ca normă de hrană.

SRI a refuzat să comenteze cum a fost posibil ca timp de aproape trei ani această situaţia să treacă neobservată, rezumându-se la a răspunde presei că „datele solicitate sunt exceptate de la liberul acces la informațiile de interes public”.

Motivaţia magistraţilor

Tribunalul a motivat că refuzul ofițerului de a restitui sumele, invocând faptul că responsabilitatea aparține instituției, nu poate fi acceptat.

Judecătorul a arătat că „existența ori nu a culpei pârâtului nu prezintă relevanță în prezenta cauză”, pentru că situația constituie o plată nedatorată. Decizia subliniază, de asemenea, că principiul juridic conform căruia „teoria dreptului câștigat nu validează un drept acordat cu nerespectarea legii” se aplică în mod direct, confirmând că plata dublă a salariului este o ilegalitate, indiferent de dacă beneficiarul are sau nu vină.

Conform Legii nr. 153/2017, personalul militar detașat în afara instituțiilor de ordine publică și securitate națională are dreptul doar la salariul funcției din instituția unde este detașat și la solda de grad de la instituția de origine. Alte beneficii, precum norma de hrană sau alte drepturi salariale suplimentare, nu sunt permise în cazul detașărilor.