Video Lucrările la Magistrala 6 de metrou spre Aeroportul Otopeni avansează. Unele stații au depășit 70% stadiu de execuție

Metrorex a prezentat joi, 12 martie, stadiul lucărilor la Magistrala 6 de metrou spre Aeroportul Henri Coandă. Unele tronsoane au depășit 60% stadiu de execuție.

Potrivit prezentării Metrorex, pe Secțiunea Sud, tronsonul 1 Mai-Tokyo, procentul total de realizare a structurii de rezistență este de 61%, scrie Club feroviar

Mașina de forat tuneluri „Sfânta Maria” continuă lucrările la tunelul Liniei 2 între Gara Băneasa și Piața Montreal, iar mașina de forat tuneluri „Sfânta Ana” a finalizat aproximativ 2 kilometri de tunel pe Linia 1 și se află în mentenanță la Gara Băneasa.

La viitoarea stație de metrou Tokyo, s-au finalizat 110 piloți pentru Accesul B, s-au excavat peste 64.000 de metri cubi și s-au turnat peste 11.400 de metri cubi de beton. Procent de realizare structură de rezistență: 64%.

Pentru viitoarea stație Aeroport Băneasa s-au excavat peste 52.400 de metri cubi. Procent de realizare structură de rezistență: 82%.

La viitoarea stație de metrou Gara Băneasa, lucrările la structura de rezistență au ajuns la 73%, după excavări de peste 48.500 de metri cubi și turnarea a peste 7.900 de metri cubi de beton.

La stația Piața Montreal, structura este realizată în proporție de 75%, iar la stația Expoziției lucrările au ajuns la 74%.

Pentru stația Pajura, lucrările au atins 51%, fiind executați peste jumătate dintre piloții necesari și realizate excavări de aproximativ 8.300 de metri cubi.

La stația 1 Mai, unde Magistrala 6 se va conecta cu Magistrala 4, se lucrează la relocarea utilităților și la structura galeriei de legătură, stadiul lucrărilor fiind de 31%.

Pe Secțiunea Nord a Magistralei 6, între stațiile Tokyo și Aeroport Otopeni, structura de rezistență este realizată în proporție de aproximativ 26%.

La stațiile Washington, Paris și Bruxelles, lucrările se concentrează în principal pe devierea utilităților și realizarea elementelor structurale, stadiul fiind între 5% și 15%.

La stația Otopeni, lucrările au ajuns la 32%, iar la stația Ion I.C. Brătianu stadiul este de 70%, fiind executate în prezent lucrări de finisaje și protecții.

La stația Aeroport Otopeni, structura de rezistență este realizată în proporție de 32%, după finalizarea unor lucrări importante la substructură și la podeaua vestibulului.

Patru terenuri necesare construirii M6, transferate Guvernului

Luna aceasta, Guvernul a aprobat hotărârea inițiată de Ministerul Transporturilor care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou, pe traseul 1 Mai – Otopeni.

„Undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni merge mai departe”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook, precizând că decizia Executivului deblochează o etapă esențială a proiectului.

Potrivit acestuia, terenurile respective „trec în domeniul public al statului și vor fi folosite pentru realizarea unei lucrări de utilitate publică de interes național”, pas necesar pentru continuarea lucrărilor la una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport public din Capitală.