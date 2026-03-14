Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Încă un pas greșit pentru Inter în Serie A. Cristi Chivu, eliminat după o criză de nervi

După două meciuri de coșmar, 0-0 cu Como în semifinalele Cupei Italiei și 0-1 cu AC Milan în campionat, Inter a mai făcut un pas greșit în această seară, remizând acasă cu Atalanta, 1-1. Remiza rivalei o poate aduce pe AC Milan, care joacă mâine, în deplasare, cu Lazio, la doar 5 puncte în spatele echipei lui Cristi Chivu.

Protestele i-au adus lui Cristi Chivu un cartonaș roșu. Foto EPA EFE

Pio Esposito a înscris în minutul 26 și părea că lucrurile intră pe făgașul normal pentru formația românului. Finalul a fost însă incandescent, Cristian Chivu fiind eliminat imediat după golul egalizator al Atalantei (83). Antrenorul nerazzurrilor a protestat vehement după ce reușita oaspeților a fost validată de VAR, după un fault în atac la Dumfries. Chivu a primit două cartonașe galbene în decurs de câteva minute. Gazzetta dello Sport scrie că antrenorul Interului a fost un car de nervi în drum spre vestiare, strigând repetat: "A fost fault".

"Revizuirea lui Gariglio și Chiffi în camera VAR a fost lungă (jocul avea să se reia după mai mult de trei minute), iar cel mai vocal în reclamații lor a fost Chivu: antrenorul lui Inter a primit mai întâi cartonaș galben, apoi, după acordarea golului, a fost eliminat și a părăsit terenul strigând: A fost fault", au scris italienii.

Cristi chivu va vedea din tribună meciul cu Fiorentina

Arbitrii au luat apoi o altă decizie împotriva lui Inter. În minutul 87, nerazzurrii puteau primi fără probleme un penalty, după un duel între Scalvini și Frattesi, însă centralul l-a trecut cu vederea. În urma acestui rezultat, elevii lui Cristi Chivu s-au distanțat la 8 puncte de AC Milan, însă ”diavolii” se pot apropia la doar 5 dacă înving mâine pe terenul lui Lazio. Apoi, pentru Inter urmează o deplasare grea la Fiorentina, mai ales că antrenorul român nu va putea sta pe bancă, din cauza eliminării de astăzi.

