search
Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mesajul MAE pentru românii din Dubai, pe fondul ameninţărilor Iranului. Autorităţile române susțin că nu pot contacta fiecare cetăţean în parte

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

MAE anunță că majoritatea românilor care au cerut repatrierea după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu au revenit deja în țară. Cu toate acestea, riscurile nu au dispărut, iar recomandările de călătorie rămân în vigoare, pe fondul ameninţărilor recente ale Iranului.

Riscul unor atacuri în Dubai nu a dispărut. FOTO: captură video

Autoritățile iraniene au transmis un avertisment prin care cer ca toate persoanele aflate în apropierea porturilor din Emiratele Arabe Unite, inclusiv din Dubai, să părăsească urgent zona, ceea ce alimentează temerile privind posibile noi atacuri în regiune.

Avertismentul lansat de Iran a ridicat noi semne de întrebare privind evoluția situației de securitate din Orientul Mijlociu, mesajul fiind interpretat de analiști drept un posibil indiciu că ar putea fi pregătite noi atacuri.

În acest context tensionat, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a explicat sâmbătă, 14 martie, într-o intervenție la Antena 3, care este situația cetățenilor români din regiune. Potrivit acestuia, majoritatea românilor care au rămas blocați în Orientul Mijlociu imediat după izbucnirea conflictului și care au solicitat sprijin pentru evacuare sau repatriere au reușit între timp să revină în România.

Totuși, oficialul a subliniat că există încă numeroși români care locuiesc sau muncesc în statele din regiune, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, iar avertizările emise de Ministerul Afacerilor Externe rămân valabile.

„Cei mai mulți cetățeni români care erau în atenția MAE pentru că au solicitat evacuare sau repatriere s-au întors în țară. Există în continuare români care fie locuiesc, fie se află pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite sau a altor state din regiune. Decizia în ceea ce privește întoarcerea spre țară a acestora le aparține fiecăruia dintre ei. În acest moment, există zboruri comerciale de pe toate aeroporturile principale ale regiunii.

Numărul de atacuri care se îndreaptă spre țările din această zonă este în scădere ca intensitate, ceea ce nu înseamnă că riscul pentru instalații petrochimice, rafinării și aeroporturi este zero. Avertizările de călătorie pentru țările din regiune rămân în vigoare”, a declarat acesta.

Autorităţile române nu pot contacta fiecare cetîţean în parte

Pe de altă parte, Andrei Țărnea a explicat că autoritățile române încearcă să transmită constant mesaje de informare către cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu, însă numărul acestora este foarte mare, iar contactarea individuală a fiecăruia nu este posibilă.

„Există un număr mare de cetățeni români care lucrează sau sunt rezidenți în regiune, în consecință nu se poate contacta fiecare cetățean din regiune. Folosim media, social-media, canalele obișnuite de comunicare ale MAE și transmitem mesaje către cetățenii care și-au notificat prezența.

Amenințări de tipul acesta au fost făcute zilnic în ultimele două săptămâni. Nu înseamnă că orice se zice de o voce sau alta... nu orice amenințare înseamnă și capabilitatea concretă. Numărul de lovituri e în scădere constantă și capabilitățile țărilor din regiune este în creștere”, a mai afirmat el.

Oficialul MAE a subliniat că riscurile nu pot fi considerate eliminate, mai ales în cazul infrastructurii strategice, precum rafinăriile, instalațiile petrochimice sau aeroporturile. Din acest motiv, avertizările de călătorie emise de autoritățile române rămân în vigoare pentru statele din zonă, iar cetățenii români sunt îndemnați să urmărească în permanență informațiile oficiale și să respecte recomandările de securitate.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
