Fostul președinte al Ucrainei i-a trimis o scrisoare lui Orban: „Când alegi partea agresorului, nu trădezi doar Ucraina, ci și memoria propriului popor”

Viktor Iușcenko, fostul președinte al Ucrainei, a publicat o scrisoare vineri, 13 martie, adresată premierului Viktor Orban. Acesta se întreabă cum s-a ajuns ca „omul care a văzut nașterea unei Ungarii libere să sprijine astăzi forțe care vor să distrugă libertatea unui vecin”.

„Viktor, uită-te la această fotografie. Stăm unul lângă altul într-o perioadă în care viitorul regiunii noastre ni se părea comun, clar și luminos.

Atunci credeam împreună că libertatea nu este doar un cuvânt, ci cel mai mare dar pentru care merită să lupți. Îmi amintesc de tine altfel. Îmi amintesc de un lider care înțelegea prețul demnității și știa ce înseamnă eliberarea de sub jugul imperial”, a transmis fostul președinte ucrainean pe Facebook.

Iușcenko se întreabă ce s-a întâmplat cu liderul care a susținut cândva libertatea Ungariei, sugerând că Orbán sprijină acum forțe care amenință libertatea Ucrainei.

„Astăzi mă uit la acțiunile tale și mă întreb: unde a dispărut acel Viktor? Cum s-a ajuns ca omul care a văzut nașterea unei Ungarii libere să sprijine astăzi forțe care vor să distrugă libertatea unui vecin?

Ucraina sângerează astăzi pentru aceleași valori despre care discutam cândva la masa negocierilor. Ne apărăm nu doar pământul, ci și liniștea țării tale, precum și a întregii Europe.

Politica nu înseamnă doar cifre, profit sau gaz. Înseamnă, înainte de toate, valori. Când alegi partea agresorului, nu trădezi doar Ucraina — trădezi și memoria propriului popor, care știe ce înseamnă tancurile sovietice pe străzile Budapestei”, a mai scris acesta.

Nu în ultimul rând, îi cere premierului maghiar „să se oprească și să-și amintească cine a fost”.

„Istoria este un judecător sever. Ea nu îi iartă pe cei care au tăcut sau au ajutat răul în vremuri de mari încercări. Nu este încă prea târziu să te întorci spre lumină, spre adevărata fraternitate europeană, unde sunt prețuite onoarea și nu acordurile politice îndoielnice.

Te îndemn să privești adevărul în față. Fii liderul pe care lumea l-a respectat cândva și care știa că libertatea este singura cale”, a încheiat Iușcenko.

Născut pe 23 februarie 1954, Iușcenko a avut o carieră în sectorul financiar, lucrând la Banca Națională a Ucrainei și ulterior conducând instituția.

În această perioadă a contribuit la introducerea monedei naționale, grivna, și la evitarea hiperinflației în timpul crizei financiare din Rusia din 1998.

Între 1999 și 2001 a fost prim-ministru al Ucrainei, funcție pe care a pierdut-o după un vot de neîncredere. Ulterior a devenit deputat și lider al partidului de opoziție „Ucraina Noastră”.

În 2004, în timpul campaniei electorale, a suferit o boală gravă care i-a desfigurat fața, existând suspiciuni că ar fi fost otrăvit de adversari politici. A fost președintele țării între anii 2005-2010.