Sprijinul oferit de Zelenski împotriva Iranului aduce războiul la graniţele României. „Ucraina eşuată şi-a transformat întreg teritoriul într-o ţintă legitimă”

Tensiunile din Orientul Mijlociu riscă să ajungă tot mai aproape de granițele României, după ce un oficial iranian a acuzat Ucraina că s-a implicat în conflict prin sprijinul oferit Israelului, punctând că ţara a devenit „o ţintă legitimă”.

Un oficial de rang înalt din Parlamentul iranian a lansat sâmbătă, 14 martie, acuzații dure la adresa Kievului, afirmând că sprijinul oferit Israelului a transformat Ucraina într-o țintă legitimă pentru Iran. Declarația vine pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune și al implicării indirecte a mai multor state în conflictul din Orientul Mijlociu.

Ebrahim Azizi, președintele Comisiei pentru securitate națională din Parlamentul iranian, a afirmat că Ucraina s-ar fi implicat de facto în război prin sprijinul oferit Israelului.

„Prin oferirea de sprijin cu drone regimului israelian, Ucraina eşuată s-a implicat de facto în război şi, conform Cartei ONU, a transformat întreg teritoriul său într-o ţintă legitimă pentru Iran”, a scris Ebrahim Azizi într-un mesaj publicat pe platforma X.

Declarația vine la scurt timp după o întâlnire care a avut loc vineri, 13 martie, la Paris, între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului și unul dintre principalii opozanți ai regimului de la Teheran, aflat în exil, scriu Știrile Pro TV.

În cadrul discuțiilor, cei doi au abordat situația politică și militară din Iran, dar și ceea ce Zelenski a descris drept „operaţiunea SUA împotriva regimului terorist”.

În apariția publică avută împreună cu Reza Pahlavi, liderul de la Kiev a precizat că Ucraina a trimis echipe de experți în mai multe state din Orientul Mijlociu, printre care Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, pentru a împărtăși experiența acumulată în combaterea dronelor iraniene de tip Shahed. El a explicat faptul că aceste drone au fost utilizate frecvent de Rusia în atacurile împotriva Ucrainei, iar Kievul a acumulat experiență în interceptarea și doborârea lor.

Totodată, Volodimir Zelenski a afirmat că regimul de la Teheran ar fi suferit „pierderi semnificative” și a făcut apel la o mai bună protecție a populației iraniene, subliniind că poporul iranian ar trebui să aibă posibilitatea de a-și decide singur viitorul, fără ca actuala conducere de la Teheran să profite de situația internațională.

În același context, președintele ucrainean a cerut o presiune internațională mai mare asupra regimului iranian și o cooperare mai strânsă între statele care se opun politicilor Teheranului şi şi-a exprimat, de asemenea, dorința ca Iranul să devină „un stat liber”, care să nu mai colaboreze cu Rusia și să nu contribuie la destabilizarea Orientului Mijlociu, a Europei sau a altor regiuni ale lumii.