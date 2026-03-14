Ministrul israelian al Apărării avertizează că războiul cu Iranul „se intensifică şi intră într-o fază decisivă”

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a transmis sâmbătă, 14 martie, că războiul israeliano-american împotriva Iranului „se intensifică şi intră într-o fază decisivă care va continua atât timp cât va fi necesar”.

„Intrăm în faza decisivă a conflictului, între încercările regimului (iranian) de a supravieţui, provocând în acelaşi timp suferinţe tot mai mari poporului iranian, şi capitularea sa”, a mai declarat Israel Katz, într-un discurs televizat, potrivit News.ro.

„Numai poporul iranian poate pune capăt acestei situaţii printr-o luptă hotărâtă - până când regimul (...) va fi răsturnat şi Iranul va fi salvat”, a reafirmat el, reluând numeroasele apeluri adresate poporului iranian să se revolte, lansate în ultimele zile de Israel.

Ministrul l-a felicitat pe președintele american Donald Trump pentru bombardarea insulei petroliere iraniene Kharg de către aviația SUA.

„Este răspunsul adecvat la câmpurile de mine din strâmtoarea Ormuz şi la încercările de şantaj ale regimului terorist iranian”, a apreciat Israel Katz.

„Forţele aeriene israeliene continuă, de asemenea, o serie de atacuri puternice împotriva Teheranului şi a întregului Iran”, a subliniat el, afirmând că această ţară „se dedă terorismului regional şi mondial, precum şi şantajului pentru a descuraja Israelul şi Statele Unite să-şi continue campania”.

Trump: „Am distrus deja 100% din capacitatea militară a Iranului”

Trump a declarat sâmbătă, într-o postare pe Truth Social, că multe ţări vor trimite nave de război pentru a menţine deschisă Strâmtoarea Ormuz, dar nu a oferit detalii cu privire la ţările care vor face acest lucru.

„Multe ţări, în special cele afectate de încercarea Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război, în colaborare cu Statele Unite ale Americii, pentru a menţine strâmtoarea deschisă şi sigură”, a scris preşedintele american, precizând că „speră” că Marea Britanie, Franţa, Japonia, Coreea de Sud, China şi alte ţări, „care sunt afectate de această constrângere artificială” (blocarea strâmtorii de către Iran - n.r.), vor trimite nave în zonă, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să nu mai reprezinte o ameninţare din partea unei ţări care a fost „complet decapitată”.

„Am distrus deja 100% din capacitatea militară a Iranului”, spune Donald Trump, dar recunoaşte că iranienilor „le este uşor să trimită o dronă sau două, să arunce o mină sau să lanseze o rachetă cu rază scurtă undeva de-a lungul sau în interiorul acestei căi navigabile, indiferent cât de grav au fost înfrânţi”.

Donald Trump a declarat că SUA vor face în curând ca Strâmtoarea Ormuz să fie „deschisă, sigură și liberă”. Casa Albă nu a confirmat însă dacă alte țări vor trimite nave pentru această misiune.

Trump a criticat Marea Britanie pentru sprijinul întârziat în operațiunea din Iran, iar în context a menționat și China, un important cumpărător de petrol iranian, pe care urmează să o viziteze la sfârșitul lunii.