search
Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Ultimul test înainte de 2027: alegerile din Franța care decid dacă extrema dreaptă poate fi oprită

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Alegerile municipale care se desfăşoară duminică în Franţa ar putea avea consecințe mai ample, îngrijorările la nivel european fiind exprimate încă de anul trecut.  

Alegerile municipale sunt programate pe 15 și 22 martie FOTO AFP
Alegerile municipale sunt programate pe 15 și 22 martie FOTO AFP

Scrutinul, programat pe 15 și 22 martie, ar putea remodela politica Franței și influența stabilitatea Uniunii Europene, scrie Politico, în contextul așteptării alegerilor prezidențiale de anul viitor în acest stat.

Competițiile municipale prezic rareori rezultatele unui scrutin prezidențial, însă, având în vedere avantajul partidului de extremă dreaptă Adunarea Națională (RN) în sondaje, votul local dobândește o semnificație neobișnuită, fiind testată capacitatea „Frontului Republican” în fața extremei drepte. 

Un test la urne

Mize pentru partide

Analistul de politică externă Radu Magdin punctează că alegerile municipale din Franța vor fi privite, în mare măsură, ca un test politic pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

„Miza nu este doar controlul administrațiilor locale, ci capacitatea principalelor partide de a-și consolida poziția înaintea unei competiții naționale decisive. Pentru Adunarea Națională (RN), scrutinul este o oportunitate de a demonstra că poate transforma scorurile bune din sondaje și din alegerile europene în putere administrativă locală. În mod particular, observatorii se vor uita la câte municipalități ar putea câștiga RN sau candidați apropiați de acesta, deoarece extinderea bazei locale ar consolida credibilitatea partidului înaintea prezidențialelor”, spune acesta.

Rampă de lansare pentru prezidențiale

În același timp, aceste alegeri sunt și un test, atât pentru potențiali candidați prezidențiali, cât și pentru arhitectura politică a centrului francez, dând tonul ultimului an de mandat al lui Emmanuel Macron.

„Figuri precum Jean-Luc Mélenchon sau Édouard Philippe (candidat la Le Havre) vor fi evaluate indirect sau direct prin performanța lor sau a taberelor politice reprezentate. De asemenea, scrutinul va arăta dacă partidele centriste/tradiționale pot încă să construiască alianțe capabile să limiteze avansul RN. Interesul nu va fi concentrat doar pe Paris, ci mai ales pe orașe precum Nice sau Marseille, unde cursele electorale pot aduce în prim-plan candidați ai RN sau apropiați de acesta. În acest sens, municipalele vor stabili tonul pentru ultimul an al mandatului lui Emmanuel Macron și vor indica cine are cele mai bune șanse de profilare în vederea lui 2027”.

Potențiale consecințe

Dacă „Frontul Republican” arată semne de slăbiciune, consecințele vor fi importante, indică Radu Magdin. „Un astfel de eșec ar sugera că mecanismul care a funcționat în 2017 și 2022 pentru a opri Adunarea Națională nu mai are aceeași eficiență, fie din cauza fragmentării politice, fie din cauza oboselii electorale a alegătorilor față de alianțele tactice. În acest scenariu, RN ar putea câștiga nu doar mai multe orașe, ci și o legitimitate sporită ca forță politică capabilă să guverneze la nivel local.

În plan mai larg, slăbirea Frontului Republican ar schimba calculele pentru prezidențialele viitoare. Dacă alianțele dintre partidele centriste și cele tradiționale de centru-stânga sau centru-dreapta nu mai reușesc să se mobilizeze în turul al doilea, competiția din 2027 ar putea deveni mult mai deschisă. În același timp, ar forța partidele mainstream să-și regândească strategiile și liderii, în încercarea de a construi alternative credibile la RN”.

Ecou la nivel european

Scrutinul prezidențial din Franța, care va avea loc în 2027, stârnește îngrijorări la nivel european. Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat încă de anul trecut că „privește cu o anumită îngrijorare la Franța”, exprimând că percepția rolului Uniunii Europene va fi un factor-cheie.

Președintele Emmanuel Macron, care își încheie cel de-al doilea mandat, nu va mai putea candida la scrutinul din 2027. În același timp, Franța se confruntă cu o ascensiune continuă a partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, în ciuda faptului că lidera Marine Le Pen nu mai poate candida.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

