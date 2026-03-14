Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Expresia pe care Trump o folosește des în ultima perioadă. Explicațiile experților despre mesajul ascuns

Experții au observat că, în ultima perioadă, președintele Donald Trump folosește o formulă neobișnuit de formală în postările sale. Potrivit acestora, expresia ar putea spune ceva despre stilul de comunicare al liderului de la Casa Albă.

Donald Trump/FOTO: Profimedia
Donald Trump/FOTO: Profimedia

Trump publică adesea mesaje impulsive pe Truth Social, uneori în miez de noapte, distribuie postări consecutive cu imagini generate de inteligența artificială și amenință persoane pe care nu le agreează.

Cu toate acestea, în ultimele luni, postările sale au în încheiere o formulă neobișnuit de formală: „Thank you for your attention to this matter” („Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”).

Este foarte diferit de modul în care postează de obicei”, a declarat Claire Robertson, profesor asistent de psihologie la Colby College din Maine, care studiază polarizarea politică și extremismul, scrie Huff Post.

Robertson a explicat că Trump folosește în mod obișnuit cuvinte încărcate moral și emoțional în postările sale — precum „minciună” sau „corupt” — care captează rapid atenția. „Încă folosește mult limbaj moral-emoțional, despre care știm că atrage atenția”, a spus ea.

Acest tip de limbaj negativ și moral-emoțional generează reacții puternice, distribuiri și interacțiuni într-un mod „foarte polarizat”, a adăugat Robertson. Astfel de mesaje circulă mai ales în interiorul aceluiași grup politic, fiind concepute pentru a provoca reacții puternice.

Dar «Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni» nu este nici negativă, nici morală, așa că este deosebit de interesant”, a spus Robertson. „Nu se potrivește foarte bine cu ceea ce știm despre modul în care funcționează acest tip de comunicare. Este pur și simplu ciudat de formal.”

„Utilizarea expresiei transmite nuanțe de control și autoritate”

Potrivit experților, această formulă ar putea spune ceva despre stilul de comunicare al lui Trump.

Dintr-o perspectivă clinică, utilizarea repetată a expresiei «Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni» poate însemna mai mult decât simplă formalitate. Ea transmite nuanțe de control și autoritate”, a declarat Shenikka Moore-Clarke, psihoterapeut.

Trump este cunoscut pentru dorința sa de a controla situațiile, a remarcat Robertson, care a dat drept exemplu modul în care acesta își domină adesea interlocutorii chiar și prin strângerea de mână.

Experții spun că formula folosită de Donald Trump poate crea așteptări privind modul în care publicul ar trebui să reacționeze la mesajele sale și poate sugera control și autoritate.

Deși include cuvântul „mulțumesc”, expresia este interpretată mai degrabă ca o comandă decât ca o formă de recunoștință și apare, de regulă, în postările considerate mai serioase, semnalând importanța politică sau administrativă a mesajului.

Experții spun că folosirea acestei expresii ar putea fi intenționată, dar este posibil și să fie un tipar lingvistic inconștient. Oamenii folosesc adesea astfel de indicii în limbaj fără să își dea seama.

În orice caz, Trump nu utilizează frecvent cuvântul „mulțumesc”, spune Robertson, ceea ce face această formulă relativ nouă de încheiere a postărilor sale cu atât mai interesantă.

