Ciucu „declară război” firmelor care lipesc ilegal postere în oraș. „Este Capitala României și este rușinos!”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis sâmbătă, 14 martie, că afișajul ilegal cu postere și graffiti-ul vandalizează Bucureștiul și anunță măsuri dure împotriva firmelor care lipesc afișe ilegal.

„Alături de grafitty (de fapt tagging), afișajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluțeste Bucureștiul și pe care nu a trat-o nimeni!

Am dispus poliției locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează orașul și să le facă plângeri penale pentru vandalism patronilor si administratorilor acestor societăți”, a transmis primarul.

De asemenea, a cerut instituțiilor care administrează stâlpi sau alte elemente din spațiul public să le acționeze în instanță pentru recuperarea costurilor de curățare.

„Judecătorii care judecă cazuri de astfel de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluționează cu un mare nimic. Pentru ei nu e o problemă că orașul arată în halul în care arată și că ne va costa zeci de milioane să ne curatăm clădirile de grafitty.

Nu o durat mai mult de o noapte ca una dintre firmele cu astfel de practici mizerabile, necivilizate, sa lipească alte postere pe elementele curățate”, a adăugat acesta.

Ciprian Ciucu a subliniat că în Sectorul 6, unde a fost primar înainte de a câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei, a reușit să elimine aceste afișaje, având „o Poliție Locală reformată și funcțională”.

„Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiștii care se lasă promovați în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentimemt de jenă. Fac apel la artiṣti să nu mai accepte acest tip de promovare! Și dumneavoastră traiți în acest oraș! Este Capitala României și este rușinos! Fenomenul este generalizat”, a încheiat Ciucu.