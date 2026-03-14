Chitaristul Phil Campbell, membrul trupei Motörhead, a murit la 64 de ani

Chitaristul Phil Campbell, membrul celebrei trupe Motörhead, s-a stins din viață vineri, 13 martie, la vârsta de 64 de ani, a anunțat familia sa. Artistul a murit în urma unei intervenții chirurgicale majore și complexe.

Născut în Pontypridd, Campbell a fost chitaristul trupei Motörhead din 1984 până în 2015, când grupul heavy metal s-a destrămat după moartea solistului Lemmy Kilmister, scrie BBC. În același an a murit și Phil Taylor, din cauza insuficienţei hepatice.

Într-o declarație publicată pe Facebook, familia lui Campbell a transmis că acesta a murit după o „luptă lungă și curajoasă la terapie intensivă, în urma unei operații majore și complexe”.

Aceștia l-au descris drept „un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor, cunoscut cu afecțiune drept «Bampi»”.

„A fost profund iubit de toți cei care l-au cunoscut și ne va lipsi enorm”, a adăugat familia. „Moștenirea sa, muzica și amintirile pe care le-a creat cu atât de mulți oameni vor trăi pentru totdeauna.”

Trupa Motörhead este autoarea unor imnuri heavy metal celebre, printre care „Ace of Spades”.

Ulterior, Campbell a continuat să concerteze cu propria trupă, alături de cei trei fii ai săi, și a susținut recent un concert cu casa închisă la centrul artistic Muni din orașul său natal, Pontypridd.

„Toți cei de la Y Muni sunt întristați să afle despre moartea lui Phil Campbell”, a transmis centrul cultural.

„Phil a fost o influență uriașă asupra industriei muzicale și va fi amintit cu drag.”

Cântăreața germană de heavy metal Doro Pesch a declarat că a rămas „fără cuvinte”, adăugând că a fost o onoare să-l numească prieten pe Campbell.

În 2018, „Fast“ Eddie Clarke, chitaristul şi ultimul membru supravieţuitor al celebrei trupe, în forma sa originală, a murit la vârsta de 67 de ani. Acesta a murit în spital din cauza pneumoniei, potrivit unui mesaj de pe pagina de Facebook a trupei.