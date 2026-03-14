NATO nu se va implica în războiul din Iran, consideră generalul (r) Marius Crăciun, omul care a pus bazele Forțelor pentru Operații Speciale în România la începutul anilor 2000. Nici România nu va fi atacată, dar chiar și așa există alte riscuri, crede acesta.

Luptele din Iran nu încetează, iar analiștii de politică externă și militari din întreaga lume dezbat care sunt riscurile ca războiul să escaladeze și să atragă și NATO. Există elemente care sugerează că acest lucru nu ar fi imposibil.

Pe lângă Statele Unite ale Americii, alte țări importante din NATO au trimis forțe militare în Orientul Mijlociu. Franţa se distinge, în condițiile în care Parisul a trimis deja nu mai puțin de 11 nave de război, inclusiv grupul său de luptă format din portavioane, în Marea Mediterană, Marea Roşie şi, se pare, în Strâmtoarea Ormuz. Scopul militarilor francezi ar fi să asigure sprijin pentru aliații din regiune, în special Emiratele Arabe Unite și Qatar, dar și alte state. Marea Britanie, Italia, Olanda și chiar Spania sunt alte țări care și-au trimis militari în regiune.

Deja Iran a lansat rachete spre unul dintre statele membre NATO, Turcia, pe lângă bazele americane pe care le-a lovit. Așadar, riscul ca Alianța să fie atrasă în conflict nu poate fi exclus în totalitate, chiar dacă aceste state nu atacă Iranul.

Și pentru că forțele armate iraniene au lovit deja baze americane din Orientul Mijlociu, dar și ținte din 15 state, o discuție aparte este și cea despre riscurile care privesc România. Cu atât mai mult cu cât România tocmai a aprobat prezența unor noi efective militare americane în bazele sale.

Generalul (r) Marius Crăciun, omul care a pus bazele Forțelor pentru Operații Speciale în România la începutul anilor 2000, consideră că riscul ca România să fie lovită de rachete balistice este extrem de scăzut datorită distanței geografice și scutului de la Deveselu. Singura amenințare ipotetică ar fi activarea unor celule teroriste, însă generalul are încredere în controlul exercitat de SRI.

„Suntem departe de Iran, iar până la noi sunt mai multe state prin spațiul cărora ar trebui să treacă rachetele iraniene ca să lovească ținte din România. Și este vorba de țări care au capabilități, inclusiv state NATO, de exemplu Turcia. Nu mai spun că și la noi există inclusiv Deveselu, deci cu rachete balistice foarte puțin probabil să fim loviți”, spune generalul.

De unde vine pericolul pentru România

Există totuși un risc, mai spune el, anume ca Iranul să acționeze prin proxy în Europa și în România. Astfel, Teheranul ar putea da semnalul pentru ca organizațiile teroriste pe care le-a finanțat în ultimii ani să acționeze în Europa. Așa ar putea să apară unele pericole, odată ce Iranul ar da undă verde.

„Singurul pericol care l-aș vedea este ca celule teroriste să poată fi activate de iranieni. Nu știu exact dacă există astfel de celule teroriste sau nu în România, dar eu din câte știu SRI-ul controlează destul de bine situația operativă din punct de vedere al combaterii terorismului, așa că eu nu mi-aș face foarte mari griji în ce privește acest aspect”, adaugă generalul Crăciun.

O intervenție oficială a NATO este improbabilă, spune generalul Marius Crăciun. Aici, el amintește că orice intervenție a NATO trebuie să fie anterior aprobată de fiecare dintre cele 32 de state membre. Este însă puțin probabil să se ajungă la un consens, așa că varianta implicării alianței este mai degrabă improbabilă.

Cum ar fi lovită România prin ricoșeu de un război civil în Iran. „O criză uriașă ar porni din China și ar mătura tot”

„Ca să se implice NATO trebuie ca 32 de state să voteze, să fie de acord să se implice, lucru care este extrem de puțin probabil, având în vedere că avem membri cum e Ungaria sau alții care nu sunt pro-americani în mod deosebit. Deci ar fi foarte greu să se pună toți de acord, iar apoi să se acționeze. Astea nu sunt lucruri simple”, consideră generalul Crăciun.

Există însă o portiță, la fel ca în cazul Ucrainei. NATO a refuzat să intervină în războiul din Ucraina, în condițiile care acest stat nu este membru al Alianței Nord-Atlantice. Astfel, în acest caz s-a format o coaliție de voință din care fac parte mai multe state, multe membre ale NATO, dar altele, cazul Canadei, nu. Aceste state sprijină Ucraina, însă nu cu trupe, ci cu armament. La fel și în cazul Iranului, spune generalul Crăciun, este mai probabilă formarea unei coaliții restrânse de state.

NATO nu intră în conflict

„Nu văd o implicare la nivelul Alianței Nord-Atlantice, dar mă gândesc că există totuși o variantă care chiar nu poate fi deloc exclusă. Și mă gândesc că poate fi o coaliție de state, 10-15 state, plus vecinii Iranului din zonă care au fost loviți de rachetele iraniene. Asta da, nu este exclus, chiar se poate întâmpla. Acum, cel puțin deocamdată, nu văd așa o inflamare, nu cred că va mai exista vreo escaladare, mai ales că că încet-încet efectele loviturilor se văd”, punctează generalul.

În opinia sa, Iranul a început să își mai piardă din forța cu care a lovit surprinzător mai multe baze americane din Orientul Mijlociu și nu numai. Cu toate acestea, remarcă el, americanii și israelienii sunt departe de obiectivul de a schimba puterea din Iran.

„Iranul începe să-și piardă din forță, dar obiectivele stabilite de americani și de israelieni cu schimbarea regimului nu cred că pot fi realizate. Sau cel puțin nu văd posibil să se întâmple asta în viitorul apropiat”, explică generalul Crăciun.

Explicația sa ar fi că populația Iranului este foarte bine controlată, iar oamenii nu mai îndrăznesc să iasă din case pentru a protesta.

„Populația iraniană este foarte bine controlată, plus că sunt mulți oameni, mulți iranieni fanatizați, așa că este foarte, foarte greu. Este greu să se răstoarne actuala conducere a Iranului. Da, este adevărat, americanii și israelienii au lichidat o bună parte din conducerea veche a Iranului, dar vedeți că fiul Ayatollahului mort e la putere, care și el se pare că este rănit, dar care are toate pârghiile de putere în mână. După părerea mea, este greu de presupus, este puțin probabil că iranienii vor reuși să-i schimbe pe actualii conducători ai țării lor în viitorul apropiat, la fel cum nici americanii nu prea au aparent soluții pentru asta”, susține generalul Marius Crăciun.

Avioane Rafale la Constanța și secrete din sateliții francezi - Analiza profesorului Corneliu Bjola despre oferta Franței: „Ne pot lovi în câteva minute”

Un atac american la sol e improbabil

Generalul nu crede că americanii vor decide un atac la sol. Geografia Iranului este de partea celor care s-ar apăra, iar orice acțiune americană, chiar și alături de aliați, ar aduce un număr uriaș de victime. Pentru România, principala consecință a conflictului va fi de natură economică, prin creșterea prețului petrolului, ceea ce ar putea forța guvernul să ajusteze accizele, crede generalul.

„Teritoriul Iranului face această țară să fie o nucă tare. Cu terenul muntos pe care-l are este foarte, foarte greu de cucerit. Și sunt greu de invadat, absolut. Deci puțin probabil să se întâmple. Niciodată în istorie nu au fost cuceriți, poate pe vremea lui Alexandru cel Mare... Iar România și mai puțin probabil să fie atinsă chiar dacă, să zicem, ar fi anumite complicații. Eventual noi suntem atinși de prețul petrolului. Probabil o să scadă ai noștri accizele, zic eu, deși astea sunt principalul furnizor al bugetului. E o situație complicată pentru toată lumea, iar lucrurile se schimbă de la o zi la alta, așa că e greu de anticipat exact ce va urma”, încheie generalul Marius Crăciun.