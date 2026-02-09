search
Luni, 9 Februarie 2026
Charles al III-lea, pregătit să colaboreze cu poliția în scandalul care-l vizează pe Andrew din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein

Publicat:

Regele Charles al III-lea a declarat luni, 9 februarie, că este pregătit să colaboreze cu poliția în legătură cu informații privind fratele său, Andrew, și legăturile acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Andrew și Charles al III-lea/FOTO: Profimedia
Anul trecut, Charles al III-lea i-a retras fratelui său mai mic titlurile regale și l-a obligat să părăsească reşedinţa de la Windsor. 

„Lui Andrew Mountbatten-Windsor îi revine să răspundă acuzaţiilor specifice. Însă dacă Poliţia din Thames Valley (care acoperă domeniul Windsor) ne-o cere, noi suntem pregătiţi să o susţinem”, subliniază în comunicat Buckinghamul, scrie News.ro.

Poliţia a anunţat luni că „examinează” informaţii potrivit cărora Andrew i-a transmis lui Jeffrey Epstein, în 2010, rapoarte confidenţiale, pe când era emisar special însărcinat cu Comerţul Internaţional..

Prințul și Prințesa de Wales au fost „profund îngrijorați” de dezvăluirile recente legate de scandalul Jeffrey Epstein.  ste pentru prima dată când William și Kate își exprimă public opinia despre criza care a cuprins monarhia și Westminster, iar gândurile lor „rămân concentrate asupra victimelor”.

Scandalul Epstein a revenit în atenția publicului după ce autoritățile americane au publicat milioane de documente, generând noi acuzații împotriva prințului Andrew.

Conform acestora, Andrew ar fi implicat în relații sexuale aranjate de Epstein și ar fi împărtășit informații confidențiale în calitate de trimis comercial al Marii Britanii. De asemenea, apar relatări despre implicarea fostului prinț în incidente cu minore, contrazise de acesta, dar susținute de victime și documente asociate lui Epstein.

Andrew a părăsit Royal Lodge și locuiește acum pe domeniul Sandringham, deținut de Regele Charles.

