Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
Ce judete intră în vacanța de schi din 16 februarie 2026

Publicat:

Perioada mult așteptată de elevi sosește. În trei județe a început deja vacanța de schi, dar cele mai multe inspectorate au programat-o pentru perioada 16-22 februarie. Inclusiv elevii din București vor intra în vacanță în acest interval. 

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Bucurestiul si alte 22 judete au vacanta de schi in perioada 16-22 februarie

Între 16 și 22 februarie, se vor bucura de vacanță elevii din județele  Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila, Vaslui, dar și cei din București. 

Ce judete iau vacanta in 23 februarie

Ultimii care vor lua această vacanță sunt cei din județele  Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj, între 23 februarie și 1 martie

harta vacanta de schi webp

Vacanța de schi este singura cu dată mobilă

Vacanța ,,de schi" este o oportunitate pentru elevi să desfășoare activități recreative sau de tip sportiv specifice iernii, de la săniuș la schi sau snowboard. 

Data vacanței este mobilă pentru a se evita aglomerația din stațiunile montane. Numai că anul acesta împărțirea nu e proporțională. Doar trei inspectorate au stabilit vacanța de schi în săptămâna 9-15 februarie: Cluj, Bistrița-Năsăud și Timiș. Restul județelor vor avea vacanță în celelalte două intervale, ceea ce poate duce la aglomerație pe pârtii și dificultăți în a găsi cazare. 

Educație

Ghid de cumpărături

