Forțele SUA au sechestrat un petrolier în Oceanul Indian. Acesta ar face parte din Flota Fantomă a Rusiei

Pentagonul a anunțat luni că forțele militare americane au urcat la bordul unui petrolier în Oceanul Indian, după ce l-au urmărit din Marea Caraibilor, relatează AP.

Pentagonul nu menționează dacă nava, care nu era încărcată cu țiței, are legătură cu Venezuela, țară aflată sub o blocadă asupra exporturilor de petrol sancționat.

„Aquila II opera sfidând carantina stabilită de președintele Trump pentru navele sancționate în zona Caraibilor. A fugit, iar noi am urmărit-o”, se arată în declarația Pentagonului.

Aquila II se numără printre cele 16 petroliere care au părăsit coasta Venezuelei în ianuarie, în urma capturării fostului președinte Nicolás Maduro în urma unei operațiuni SUA la Caracas, a declarat Samir Madani, cofondator al TankerTrackers.com, companie care a documentat traseul navei.

Aquila II, deținută de o companie cu sediul în Hong Kong, navighează sub pavilion panamez și este supusă sancțiunilor SUA pentru transportul iliicit de petrol. Nava a navigat timp de mai multe luni cu transponderul radio dezactivat, pentru a-și ascunde locația.

SUA au sechestrat până acum alte șapte petroliere sancționate legate de Venezuela, iar administrația Trump a preluat controlul asupra producției, rafinării și distribuției globale a produselor petroliere ale Venezuelei, o mișcare prezentată ca fiind menită să redreseze economia și să repare infrastructura precară.

Comandamentul Sudic al SUA, responsabil de America Latină, a transmis prin e-mail că nu are nimic de adăugat la postarea Pentagonului potrivit căreia armata americană a desfășurat o operațiune de „interdicție maritimă și un drept de vizită” la bordul navei.

Petrolier legat de exporturile de petrol rusesc

Portalul War&Sanctions, legat de serviciile ucrainene de informații militare, identifică nava Aquila II ca fiind un petrolier implicat în exportul de petrol și produse petroliere rusești sancționate din porturi de la Marea Neagră, Marea Baltică și regiunea Pacificului, folosind adesea practici de transport maritim înșelătoare.

Petrolierul este legat de Sunne Co Limited, o companie sancționată de Statele Unite pe 10 ianuarie 2025, pentru operarea în sectorul energetic al Rusiei. La aceeași dată, SUA au impus sancțiuni direct asupra Aquila II, considerând-o un bun legat de companie.

Conform bazelor de date internaționale ale transporturilor maritime citate de War&Sanctions, statutul pavilionului navei este oficial listat ca necunoscut, deși aceasta a operat sub pavilion panamez.

În ianuarie 2026, petrolierul s-a numărat printre cel puțin 16 nave care au părăsit porturile venezuelene, încălcând blocada maritimă americană impusă de SUA în cadrul Operațiunii Southern Spear, potrivit serviciilor de informații ucrainene. La acea vreme, nava ar fi operat sub numele Cape Balder și era suspectată că transporta țiței sau păcură din Venezuela.

Pe 7 ianuarie, forțele americane au interceptat nava Marinera, sub pavilion rusesc, care se afla sub sancțiuni, după ce aceasta a evitat blocada americană asupra petrolului venezuelean timp de mai bine de două săptămâni și a fost urmărită în Oceanul Atlantic.