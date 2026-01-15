Adevărul Dezvoltare personală
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn

Zodiacul, cu cele douăsprezece semne, a rezistat secole întregi în diverse culturi. Nu pentru că ar exista dovezi științifice, ci pentru că oferă ceea ce psihologia a recunoscut de mult: un mod de a organiza și înțelege comportamentul uman.

Dar dacă zodiacul nu ar fi doar pseudoștiință? Dacă l-am privi ca pe o punte către știința modernă a personalității? Psihologul american Mark Travers explică într-un material publicat în Forbes cum a creat un cadru care traduce semnele zodiacale în dimensiuni măsurabile ale personalității. Rezultatul constă într-un test care îți arată ce arhetip zodiacal se potrivește cel mai bine profilului tău psihologic, indiferent de data nașterii.

Problema astrologiei tradiționale

În astrologia clasică, semnul zodiacal este determinat în funcție de poziția Soarelui din ziua nașterii. Dar acest lucru ridică întrebări evidente. Gemenii identici, născuți la câteva minute distanță, ar trebui să aibă personalități aproape identice. Frații născuți în aceeași lună ar trebui să fie mai asemănători decât cei născuți la luni diferență, este de părere Travers.

Studiile psihologice arată, însă, că factori precum ordinea nașterii, mediul familial sau genetica contează mult mai mult decât ziua exactă. Un studiu din 2006, publicat în Personality and Individual Differences, a analizat mii de persoane și nu a găsit nicio corelație între semnul zodiacal și trăsăturile de personalitate.

Alte cercetări ample au ajuns la concluzii similare: luna nașterii nu poate prezice dacă ești extrovert, conștiincios sau deschis la experiențe noi, susține psihologul.

Cu toate acestea, Travers atrage atenția că semnele zodiacale, privite ca arhetipuri, se potrivesc surprinzător de bine cu descoperirile psihologiei moderne. Ele surprind tipare fundamentale de comportament, feluri consistente de a fi și reacționa la mediul înconjurător.

Patru dimensiuni cheie

Analizând descrierile tradiționale ale semnelor zodiacale, Travers identifică patru dimensiuni recurente care se aliniază cu psihologia modernă:

  1. Dominant vs. suportiv: Berbec, Leu și Capricorn sunt adesea lideri; Rac, Pești și Balanță sunt mai degrabă susținători și grijulii. Această dimensiune corespunde conceptelor psihologice de agency și communion, sau „a te impune” versus „a te integra”.
  2. Extraversiune vs. introversiune: Semnele de foc și aer (Berbec, Gemeni, Leu, Săgetător) sunt energice și sociabile; semnele de apă și pământ (Taur, Rac, Fecioară, Scorpion) sunt mai rezervate și introspective. Această distincție e aproape identică cu extrovertirea din modelul Big Five.
  3. Fix vs. mutabil: Taur și Scorpion sunt hotărâți și rigizi; Gemeni și Pești se adaptează ușor la schimbare. În psihologie, aceasta reflectă tensiunea dintre conștiinciozitate și deschiderea la experiență, sau mai simplu: rigiditate versus flexibilitate psihologică.
  4. Orientare spre viitor vs. prezent: Capricorn și Fecioară planifică și amână gratificarea; Berbec și Gemeni trăiesc momentul și caută spontaneitate. Această dimensiune apare în studiile de self-control și orientare temporală.

Combinând aceste patru dimensiuni, fiecare semn ocupă un loc unic în personalitățile noastre. Berbecul e dominant, extrovert, flexibil și concentrat pe prezent; Capricornul, dominant, introvert, rigid și orientat spre viitor; Peștii, susținători, flexibili și concentrați pe prezent, crede Travers.

De ce zodiacul a rezistat

În opinia sa, longevitatea zodiacului nu dovedește influența stelelor din astrogramele noastre, ci capacitatea lui de a surprinde diferențe semnificative între oameni. Semnele fixe (Taur, Leu, Scorpion, Vărsător) împărtășesc încăpățânarea, chiar dacă diferă pe alte dimensiuni. Semnele mutabile (Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești) sunt adaptabile, dar manifestă flexibilitatea în moduri distincte: Gemeni prin conversație și logică, Pești prin empatie, Fecioară prin metodă. Travers notează că aceasta e esența unui model bun de personalitate: identificarea dimensiunilor fundamentale care se combină pentru a crea tipuri distincte de oameni.

Zodiacul ca instrument narativ

De asemenea. Mark Travers subliniază că zodiacul nu trebuie privit ca o explicație cauzală a personalității. El spune că e un cadru narativ care te ajută să înțelegi cine ești și cum interacționezi cu lumea.

Arhetipurile zodiacale funcționează pentru că oamenii gândesc în povești, nu în statistici. „Berbecul, războinicul curajos care nu se lasă legat” e mult mai memorabil decât „high agency, high extraversion, low conscientiousness”, subliniază Travers. Zodiacul oferă ceea ce psihologii numesc identitate narativă: modul în care te percepi ca personaj în propria poveste.

Ce îți spune semnul tău real

Mulți oameni care fac un test zodiacal bazat pe personalitate descoperă că semnul lor real nu coincide cu cel de naștere. Un „Scorpion” născut în noiembrie poate avea trăsături de Gemeni; un „Rac” din iulie poate fi un Capricorn tipic: ambițios, rezervat emoțional și concentrat pe obiective pe termen lung.

Adevăratul tău semn zodiacal nu ține de dată, ci de cine ești efectiv. Modelele se repetă: liderul care planifică (Capricorn), susținătorul care trăiește în prezent (Rac), vizionarul care nu face compromisuri (Vărsător).

Înțelegerea semnului tău real îți oferă atât șansa de a te cunoaște mai bine, cât și un limbaj pentru a-i înțelege pe oamenii din jur. Dacă partenerul tău e „fix” și tu „mutabil”, vei înțelege de ce apar tensiuni. Dacă colegul e orientat spre prezent și tu spre viitor, vei înțelege impulsivitatea lui și rigiditatea ta.

Așadar, mai spune Travers, semnul tău zodiacal real nu e scris în stele. E scris în modul în care conduci, susții, îți gestionezi energia, reacționezi la schimbare și privești timpul. Aceste tipare sunt la fel de vechi ca civilizația și la fel de actuale cum a fost și comportamentul tău din această dimineață.

Prin acest test bazat pe psihologia personalității, Travers arată că zodiacul nu e doar ceva mistic ci un instrument care te ajută să te cunoști mai bine și să înțelegi modul în care oamenii diferiți gândesc, simt și acționează.

Află zodia care ți se potrivește accesând linkul de: aici.

