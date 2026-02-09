search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum și-a salvat prima femeie premier a Japoniei partidul de pe buza prăpastiei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru al Japoniei, s-a bazat pe un val de popularitate  și o înclinare spre dreapta în rândul alegătorilor pentru a obține o victorie istorică în alegerile parlamentare, relatează NYT.

FOTO AFP
FOTO AFP

Vara trecută, forța politică dominantă de multă vreme în Japonia, Partidul Liberal Democrat (PLD), se afla în criză pe fondul unor scandaluri și suferise o serie de înfrângeri electorale. devastatoare, care l-au forțat pe prim-ministrul de atunci al Japoniei să demisioneze.

Apoi, chiar în momentul în care se pregăteau necrologuri politice, liberal-democrații au găsit o soluție salvatoare: Sanae Takaichi, o parlamentară conservatoare veterană care în octombrie a devenit prima femeie din Japonia aleasă în funcția de prim-ministru.

Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a avut un discurs direct și energic - pe alocuri cu accente trumpiene - despre imigrație, taxe și costul ridicat al vieții. Dar are și talentul special de a a se adresa tinerilor pe limba lor: citând replici din revistele manga, lăudând echipa de baseball Hanshin Tigers și trupa hard rock B'z , dar și vorbind deschis despre stresul de a a-și alege ținutele potrivite atunci când și-a preluat rolul pe scena mondială.

Duminică, la doar 110 zile de la începutul mandatului, Takaichi a obținut ceea ce părea imposibil cu doar câteva luni în urmă: cea mai mare victorie electorală din istoria de 71 de ani a PLD. În alegeri anticipate convocate chiar de premier, partidul a obținut 316 locuri și pentru prima dată o supermajoritate în Camera Reprezentanților, formată din 465 de membri.

Odată cu aceste rezultate, Takaichi poate acum revendica un mandat răsunător pe plan intern pentru politicile sale intransigente, care includ reprimarea imigrației și opoziția mai fermă împotriva influenței militare și economice crescânde ale Chinei.

Victoria partidului său reflectă încrederea publicului în propunerile administrației sale de consolidare a securității naționale și de revigorare a economiei, a declarat premierul Japoniei.

„Ieri, publicul m-a încurajat puternic să duc la capăt această schimbare de politică cu orice preț”, a declarat ea la o conferință de presă la Tokyo. „Sunt realmente recunoscătoare.”

Biroul prim-ministrului din Japonia poate părea uneori ca o o ușă rotativă, dar Takaichi pare hotărâtă să devină o figură durabilă și transformatoare, după modelul mentorului său, Shinzo Abe, prim-ministrul cu cea mai lungă funcție din Japonia. Acesta a fost asasinat în 2022, după ce a părăsit funcția.

„Ea este cu adevărat șoferul”, a apreciat Sheila A. Smith, cercetător senior la Consiliul pentru Relații Externe. „Ea poate stabili agenda legislativă și decide ce se propune și ce nu.”

Însă, deși Takaichi a reușit să-și salveze partidul în alegeri, ea nu a abordat încă provocările mai profunde ale acestuia, inclusiv neîncrederea persistentă în rândul alegătorilor legat de scandalurile privind finanțarea partidului și îngrijorările legate de autoritatea generației în vârstă în Japonia.

Ratele de aprobare ale lui Takaichi au fost constant peste 60%, aproximativ dublu față de cea a Partidului Liberal Democrat.

„Aceasta este o victorie a lui Takaichi”, a explicat Smith. „Dar nu este neapărat o victorie a PLD.”

Apariția salvatoare a lui Sanae Takaichi

Takaichi și-a preluat  funcția toamna trecută, în contextul în care liberal-democrații, care au condus Japonia aproape neîntrerupt, începând cu 1955, se confruntau cu pierderi electorale usturătoare. Partidul tocmai își pierduse majoritatea în Camera Consilierilor, ajungând în poziția neobișnuită de a fi în minoritate în ambele camere ale Parlamentului, cunoscut sub numele de Dietă.

În acest context, ea a intervenit rapid pentru a reabilita imaginea partidului, promițând măsuri în privința a două probleme îngrijorătoare pentru populație: creșterea costului vieții și imigrația. Administrația sa a eliminat anul trecut o taxă pe benzină și a semnalat că ar putea suspenda taxa pe consumul de alimente.

Mai concret, Takaichi a răspuns unui val de sentimente anti-străini promițând că va face mai dificil procesul de obținere a cetățeniei pentru străini.

Sub conducerea sa, guvernul a elaborat propuneri pentru a încuraja persoanele care doresc rezidența să se înscrie la cursuri de limba japoneză. Administrația sa dorește, de asemenea, să oblige cumpărătorii de proprietăți imobiliare să își dezvăluie naționalitățile. Iar guvernul a promis că va lua măsuri mai agresive pentru a dispersa turiștii și a evita supraaglomerarea în cele mai populare zone.

Mesajul ei a rezonat cu tinerii, care au fost atrași de apelurile ei naționaliste pentru o Japonie „puternică și prosperă”, precum și de postările ei colorate de pe rețelele de socializare.

De fapt, s-a dovedit a fi o maestră a creării de momente virale. Luna trecută, spre exemplu, l-a invitat pe președintele Coreei de Sud la o sesiune de improvizație K-pop la tobe. De altfel, Takaichi este o bateristă amatoare.

Ea a atras atenția publicului prin intermediul postărilor sale de pe X. În ianuarie, de exemplu, a scris o postare de 1.231 de caractere în care povestea despre aglomerația din sezon de sărbători, descriind cum a despachetat cutiile în noua ei reședință; că a avut o convorbire cu președintele Trump; cum a abordat probleme legate de Coreea de Nord și Venezuela; și cum a gătit pentru soțul ei. Postarea a fost vizualizată de peste 26 de milioane de ori.

Însă partea dificilă abia acum urmează. În Parlament, Takaichi trebuie să facă eforturi să obțină sprijin în Camera Consilierilor, camera superioară unde liberal-democrații sunt încă o minoritate - mai ales dacă decide să meargă înainte cu propuneri de revizuire a Constituției Japoniei pentru a elimina restricțiile privind armata.

Ea se confruntă și cu presiuni din străinătate. Administrația Trump a făcut presiuni asupra Japoniei să își accelereze cheltuielile militare și să aloce 550 de miliarde de dolari pentru investiții în proiecte americane.

Pe de altă parte, China a lansat o campanie de pedepsire a Japoniei ca răspuns la un comentariu făcut de Takaichi cu privire la Taiwan, o democrație autoguvernată despre care Beijingul susține că este parte din teritoriul său. Takaichi a declarat în fața Parlamentului în noiembrie că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar din partea Tokyo.

Guvernul chinez nu a dat semne că va renunța. Întrebat despre victoria electorală a partidului premierului, Lin Jian, purtător de cuvânt al ministerului de externe al Chinei, a declarat că Japonia ar trebui „să meargă pe calea dezvoltării pașnice în loc să repete greșelile din trecut”. El a îndemnat-o pe aceasta să-și retragă comentariul despre Taiwan.

Pe termen scurt, Takaichi pare concentrată pe valorificarea noului avânt luat de liberal-democrați. Ea a observat luni că partidul a câștigat încrederea poporului.

„De aceea, partidul se va uni, va strânge din dinți și își va îndeplini promisiunile făcute publicului”, a spus ea. „Eu voi deschide calea și voi duce acest lucru la bun sfârșit.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Bolojan dă vina pe Viktor Orban pentru protestele din Covasna și Harghita legate de creșterea taxelor locale: „Este posibil să existe campanii din afara țării, datorită mizelor politice”
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic l-a lăudat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „Nu am știut că poate să fie atât de bun”. Decizie în cazul lui Kennedy Boateng
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Bolojan s-a gândit „de multe ori” la demisie: „Pentru mine, când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”
antena3.ro
image
Sfatul analiştilor pentru Nicuşor Dan, după ce Trump l-a invitat la reuniunea Consiliului pentru Pace
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Poţi repara gardul comun pe propria cheltuială: ce scrie în lege, aşa scapi de amenzi
playtech.ro
image
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Mihai Trăistariu VS Andreea Bălan, cum s-a terminat SCANDALUL!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan se gândește la demisie. De ce e nemulțumit premierul
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Prințul Carl Philip alături de fiica sa, Prințesa Ines, și Prințesa Sofia, în timpul botezului Prințesei Ines, la Capela Palatului Drottningholm din Stockholm, Suedia, pe 13 iunie 2025 Foto Profimedia (9) jpg
Nu ne miră, cu așa părinți superbi. Cum arată acum mezina Prințului Carl Philip și a Prințesei Sofia. Moment important pentru micuța Ines a Suediei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal