Cum și-a salvat prima femeie premier a Japoniei partidul de pe buza prăpastiei

Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru al Japoniei, s-a bazat pe un val de popularitate și o înclinare spre dreapta în rândul alegătorilor pentru a obține o victorie istorică în alegerile parlamentare, relatează NYT.

Vara trecută, forța politică dominantă de multă vreme în Japonia, Partidul Liberal Democrat (PLD), se afla în criză pe fondul unor scandaluri și suferise o serie de înfrângeri electorale. devastatoare, care l-au forțat pe prim-ministrul de atunci al Japoniei să demisioneze.

Apoi, chiar în momentul în care se pregăteau necrologuri politice, liberal-democrații au găsit o soluție salvatoare: Sanae Takaichi, o parlamentară conservatoare veterană care în octombrie a devenit prima femeie din Japonia aleasă în funcția de prim-ministru.

Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a avut un discurs direct și energic - pe alocuri cu accente trumpiene - despre imigrație, taxe și costul ridicat al vieții. Dar are și talentul special de a a se adresa tinerilor pe limba lor: citând replici din revistele manga, lăudând echipa de baseball Hanshin Tigers și trupa hard rock B'z , dar și vorbind deschis despre stresul de a a-și alege ținutele potrivite atunci când și-a preluat rolul pe scena mondială.

Duminică, la doar 110 zile de la începutul mandatului, Takaichi a obținut ceea ce părea imposibil cu doar câteva luni în urmă: cea mai mare victorie electorală din istoria de 71 de ani a PLD. În alegeri anticipate convocate chiar de premier, partidul a obținut 316 locuri și pentru prima dată o supermajoritate în Camera Reprezentanților, formată din 465 de membri.

Odată cu aceste rezultate, Takaichi poate acum revendica un mandat răsunător pe plan intern pentru politicile sale intransigente, care includ reprimarea imigrației și opoziția mai fermă împotriva influenței militare și economice crescânde ale Chinei.

Victoria partidului său reflectă încrederea publicului în propunerile administrației sale de consolidare a securității naționale și de revigorare a economiei, a declarat premierul Japoniei.

„Ieri, publicul m-a încurajat puternic să duc la capăt această schimbare de politică cu orice preț”, a declarat ea la o conferință de presă la Tokyo. „Sunt realmente recunoscătoare.”

Biroul prim-ministrului din Japonia poate părea uneori ca o o ușă rotativă, dar Takaichi pare hotărâtă să devină o figură durabilă și transformatoare, după modelul mentorului său, Shinzo Abe, prim-ministrul cu cea mai lungă funcție din Japonia. Acesta a fost asasinat în 2022, după ce a părăsit funcția.

„Ea este cu adevărat șoferul”, a apreciat Sheila A. Smith, cercetător senior la Consiliul pentru Relații Externe. „Ea poate stabili agenda legislativă și decide ce se propune și ce nu.”

Însă, deși Takaichi a reușit să-și salveze partidul în alegeri, ea nu a abordat încă provocările mai profunde ale acestuia, inclusiv neîncrederea persistentă în rândul alegătorilor legat de scandalurile privind finanțarea partidului și îngrijorările legate de autoritatea generației în vârstă în Japonia.

Ratele de aprobare ale lui Takaichi au fost constant peste 60%, aproximativ dublu față de cea a Partidului Liberal Democrat.

„Aceasta este o victorie a lui Takaichi”, a explicat Smith. „Dar nu este neapărat o victorie a PLD.”

Apariția salvatoare a lui Sanae Takaichi

Takaichi și-a preluat funcția toamna trecută, în contextul în care liberal-democrații, care au condus Japonia aproape neîntrerupt, începând cu 1955, se confruntau cu pierderi electorale usturătoare. Partidul tocmai își pierduse majoritatea în Camera Consilierilor, ajungând în poziția neobișnuită de a fi în minoritate în ambele camere ale Parlamentului, cunoscut sub numele de Dietă.

În acest context, ea a intervenit rapid pentru a reabilita imaginea partidului, promițând măsuri în privința a două probleme îngrijorătoare pentru populație: creșterea costului vieții și imigrația. Administrația sa a eliminat anul trecut o taxă pe benzină și a semnalat că ar putea suspenda taxa pe consumul de alimente.

Mai concret, Takaichi a răspuns unui val de sentimente anti-străini promițând că va face mai dificil procesul de obținere a cetățeniei pentru străini.

Sub conducerea sa, guvernul a elaborat propuneri pentru a încuraja persoanele care doresc rezidența să se înscrie la cursuri de limba japoneză. Administrația sa dorește, de asemenea, să oblige cumpărătorii de proprietăți imobiliare să își dezvăluie naționalitățile. Iar guvernul a promis că va lua măsuri mai agresive pentru a dispersa turiștii și a evita supraaglomerarea în cele mai populare zone.

Mesajul ei a rezonat cu tinerii, care au fost atrași de apelurile ei naționaliste pentru o Japonie „puternică și prosperă”, precum și de postările ei colorate de pe rețelele de socializare.

De fapt, s-a dovedit a fi o maestră a creării de momente virale. Luna trecută, spre exemplu, l-a invitat pe președintele Coreei de Sud la o sesiune de improvizație K-pop la tobe. De altfel, Takaichi este o bateristă amatoare.

Ea a atras atenția publicului prin intermediul postărilor sale de pe X. În ianuarie, de exemplu, a scris o postare de 1.231 de caractere în care povestea despre aglomerația din sezon de sărbători, descriind cum a despachetat cutiile în noua ei reședință; că a avut o convorbire cu președintele Trump; cum a abordat probleme legate de Coreea de Nord și Venezuela; și cum a gătit pentru soțul ei. Postarea a fost vizualizată de peste 26 de milioane de ori.

Însă partea dificilă abia acum urmează. În Parlament, Takaichi trebuie să facă eforturi să obțină sprijin în Camera Consilierilor, camera superioară unde liberal-democrații sunt încă o minoritate - mai ales dacă decide să meargă înainte cu propuneri de revizuire a Constituției Japoniei pentru a elimina restricțiile privind armata.

Ea se confruntă și cu presiuni din străinătate. Administrația Trump a făcut presiuni asupra Japoniei să își accelereze cheltuielile militare și să aloce 550 de miliarde de dolari pentru investiții în proiecte americane.

Pe de altă parte, China a lansat o campanie de pedepsire a Japoniei ca răspuns la un comentariu făcut de Takaichi cu privire la Taiwan, o democrație autoguvernată despre care Beijingul susține că este parte din teritoriul său. Takaichi a declarat în fața Parlamentului în noiembrie că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar din partea Tokyo.

Guvernul chinez nu a dat semne că va renunța. Întrebat despre victoria electorală a partidului premierului, Lin Jian, purtător de cuvânt al ministerului de externe al Chinei, a declarat că Japonia ar trebui „să meargă pe calea dezvoltării pașnice în loc să repete greșelile din trecut”. El a îndemnat-o pe aceasta să-și retragă comentariul despre Taiwan.

Pe termen scurt, Takaichi pare concentrată pe valorificarea noului avânt luat de liberal-democrați. Ea a observat luni că partidul a câștigat încrederea poporului.

„De aceea, partidul se va uni, va strânge din dinți și își va îndeplini promisiunile făcute publicului”, a spus ea. „Eu voi deschide calea și voi duce acest lucru la bun sfârșit.”