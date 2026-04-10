Postul, detoxifierea de primăvară: „Nu este doar un ritual religios, ci și un mod natural de a răspunde nevoilor corpului“

Dincolo de semnificația religioasă, postul devine un exercițiu de echilibru între minte și corp, o pauză conștientă de la exces și un mod de a ne asculta mai atent nevoile reale. Specialiștii spun că această perioadă poate funcționa ca o veritabilă detoxifiere emoțională și mentală, în care renunțarea nu înseamnă pierdere, ci claritate.

Într-o țară în care 54% dintre oameni se declară foarte religioși – cel mai mare procent din Europa, postul nu este o noutate. Vine cu tradiția, cu mirosul de busuioc și cu săptămânile de dinainte de Paște. Dar în 2026, același gest de abținere voluntară a ieșit din biserici și a intrat în aplicații de telefon, în studiouri de yoga și în cabinetele de psihoterapie. Peste 80% din oamenii din întreaga lume au auzit de postul intermitent, iar fenomenul a depășit de mult granițele religiosului. Psihologii vorbesc acum despre post ca despre un exercițiu de auto-observare, un instrument de recalibrare emoțională, o pauză conștientă într-o lume care nu mai știe să se oprească. Cercetările arată că postul poate ameliora starea de spirit și reduce stresul, cu efecte măsurabile inclusiv la nivelul zonei creierului responsabilă de procesarea fricii și anxietății. Dar practica nu e lipsită de capcane: același gest de renunțare poate ascunde, uneori, un control excesiv sau o evitare emoțională deghizată în disciplină.

Pentru Luminița Tăbăran, psiholog clinician, sensul postului depășește cu mult ideea de restricție alimentară. Într-un interviu acordat pentru „Weekend Adevărul“, ea vorbește despre post ca despre un instrument de auto-observare și transformare, capabil să scoată la suprafață tipare emoționale, dependențe și nevoi ignorate în viața de zi cu zi. De la disciplină și claritate mentală până la anxietate sau confruntare cu propriile vulnerabilități, experiența postului este, în esență, o experiență psihologică complexă.

„Weekend Adevărul“: Cum se traduce ideea de post din perspectivă psihologică, dincolo de dimensiunea religioasă?

Luminița Tăbăran: Din perspectivă psihologică, ideea de post are multe valențe. Însă întrebarea îmi amintește de o întâmplare din prima studenție. Învățam pentru un examen la filosofie și îmi era foarte greu să înțeleg semnificația Mitului Peșterii al lui Platon. I-am cerut ajutorul fratelui meu, cel care-mi deschisese gustul pentru lecturi filosofice încă din adolescență. Răspunsul lui m-a uimit: „Ei, ca să-l înțelegi pe Platon trebuie să ții post!“. La 20 de ani, nu am înțeles de ce o dimensiune religioasă putea influența cogniția, înțelegerea profundă a lucrurilor. Mai târziu, când am început să țin posturile mari (Crăciun și Paște) am simțit, am înțeles, a fost ca o iluminare, totul căpăta sens, lumea se dezvăluia dincolo de aparențe fără niciun efort!

Putem vorbi despre post ca despre o formă de detoxifiere mentală sau emoțională?

Da, cu siguranță! Din perspectivă psihologică, postul poate avea implicații semnificative asupra dezvoltării personale, sănătății mentale și relațiilor interumane, făcând legătura între aspectele fizice și cele emoționale. Postul poate fi văzut ca un exercițiu de autodisciplină.

Postul, o resetare a stilului de viață

De ce oamenii simt nevoia unor astfel de perioade de resetare, mai ales primăvara?

Anumite forme de post pot avea beneficii fizice care, la rândul lor, pot influența pozitiv atât starea mentală, cât și pe cea fizică. Există ritmuri ancestrale, alterate de apariția tehnologiei și transportului rapid. Omul era profund legat de natură și ritmurile ei, de perioadele agricole, de apariția plantelor, fructelor și legumelor. În vechime, hrana oamenilor era oferită de roadele pământului. Azi, avem frigidere, congelatoare, sere, putem importa fructe și legume din zone calde, având la dispoziție în orice anotimp tot ce ne dorim. Totuși, când este frig, simțim nevoia să consumăm alimente mai grase, iar odată cu încălzirea vremii, corpul ne dă semne că trebuie să mâncăm mai ușor, că trebuie să facem o curățare ajutându-ne de legumele cu frunze verzi. Postul nu este doar un ritual religios, ci și un mod natural de a răspunde nevoilor corpului.

Ce se întâmplă din punct de vedere psihologic atunci când renunțăm voluntar la anumite obiceiuri sau plăceri?

Acest stil alimentar restrictiv ne poate ajuta să reflectăm asupra obiceiurilor alimentare, asupra legăturii noastre emoționale cu mâncarea și asupra comportamentelor de consum. Această conștientizare poate duce la schimbări pozitive în stilul de viață. În timpul postului apare o claritate mentală. Prin eliminarea anumitor alimente sau a consumului excesiv, vom simți că avem mai multă energie și o capacitate crescută de concentrare.

Poftele nu mint

Cum ne influențează postul relația cu autocontrolul și disciplina?

Când ne stabilim niște limite, totul devine mai ușor. Renunțarea la anumite alimente sau obiceiuri poate fi o modalitate prin care să ne dezvoltăm capacitatea de a ne abține de la dorințe și impulsuri, ceea ce ne poate îmbunătăți autocontrolul și puterea de voință. Este un moment potrivit pentru a ne observa dependențele și atașamentele create de-a lungul timpului.

Poate postul să scoată la suprafață emoții sau vulnerabilități pe care, în mod normal, le evităm?

În post putem realiza de cât de puțină hrană avem nevoie pentru a ne îndeplini sarcinile zilnice și totodată să ne simțim bine, plini de energie și cu un corp ușor. Poftele ascund fie carențe nutriționale, fie emoționale. De cele mai multe ori mâncăm pentru a umple un gol emoțional. Abordarea conștientă a alegerilor alimentare poate duce la o alimentație mai echilibrată și la reducerea comportamentelor alimentare compulsive.

„Suntem ceea ce mâncăm“

Există o legătură reală între post și claritatea emoțională?

Există o relație naturală între corp și minte, materializată prin manifestările psiho-somatice. Postul poate fi interpretat ca un moment de „curățare“ nu doar fizică, ci și emoțională. Multe persoane simt nevoia de a se elibera de emoții negative sau de a-și clarifica gândurile și sentimentele în timpul acestor perioade. Dacă unele persoane pot experimenta o stare de bine în timpul postului, datorită eliberării de toxine sau a sentimentului de realizare personală, alte persoane se pot confrunta cu emoții negative, cum ar fi iritabilitatea sau anxietatea, asociind postul cu frustrarea. Fluctuațiile de energie cauzate de lipsa alimentelor pot influența starea emoțională, mai ales atunci când alegerile nu sunt sănătoase.

În ce măsură poate postul să contribuie la reducerea anxietății sau a stresului?

Pentru unii, postul poate fi chiar sursa acestor emoții, însă dacă alegem alimente sănătoase acestea ne pot îmbunătății starea de spirit. Nu degeaba se spune că suntem ceea ce mâncăm. Spre exemplu, orezul brun, quinoa, ovăzul și alte cereale integrale conțin carbohidrați complecși care ajută la creșterea nivelului de serotonină din creier. Ciocolata cu un conținut ridicat de cacao, 70% sau mai mult, conține antioxidanți și poate ajuta la reducerea nivelului de stres prin eliberarea endorfinelor și a serotoninei.

Golirea care umple: paradoxul abstinenței

Cum se leagă ideea de „golire“ (renunțare la anumite alimente) de cea de „împlinire“ interioară?

Poate părea paradoxală la prima vedere, dar există mai multe moduri prin care aceste concepte se interconectează din perspectivă psihologică. Renunțarea la obiceiuri nesănătoase poate exprima o golire, o eliberare, ceea ce duce la o mai bună înțelegere a nevoilor interioare și, implicit, la un sentiment de împlinire și armonie. Prin aceste restricții alimentare, respectiv autocontrol și autodeterminare, ne putem crește stima de sine, ceea ce poate oferi o satisfacție interioară profundă.

Când poate deveni postul nesănătos din punct de vedere psihologic?

În primul rând, postul are rolul de tranziție între perioade cu alimente diferite (Paște și Crăciun), precum și de echilibrare între minte și corp. Atunci când postul este folosit ca mod de înfometare, atunci pot apărea efecte adverse. Dacă postul devine o sursă de anxietate, cu o concentrare exagerată asupra alimentelor permise sau interzise, acesta poate conduce la o relație nesănătoasă cu hrana, inclusiv riscul de a dezvolta tulburări de alimentație. În cazul în care o persoană simte vinovăție sau rușine atunci când nu reușește să respecte regulile de post, aceasta poate duce la o anxietate crescută și la o înrăutățire a stării mentale.

Există riscul ca postul să fie folosit ca formă de control excesiv sau evitare emoțională?

Dacă vrei să-ți schimbi obiceiurile alimentare, dacă vrei să intri la o dietă pentru a slăbi, postul este modul ideal de antrenament, de autocontrol și de înțelegerea nevoilor corpului. Unele persoane pot slăbi pentru că reduc aportul alimentelor calorice și pentru că noua „dietă“ nu este atât de apetisantă și nu este încurajat în acest fel consumul. Însă postul nu trebuie considerat o dietă de slăbit, pentru acest deziderat există nutriționiștii care ne ajută să pierdem în greutate fără carențe, fără a face mai mult rău corpului.

Cum diferențiem între un post autentic și unul făcut din presiune socială sau vinovăție?

Postul autentic este atunci când renunțarea la anumite alimente vine în mod natural, fără frustrări, fără pofte sau exagerări, când mâncarea este doar sursă de hrană și nu o preocupare, o obsesie pentru restricții. Eu am reușit să țin post, chiar negru câteva zile, acordându-mi permisiunea de a eșua, acceptându-mi astfel limitele. Însă atunci când îmi era poftă sau foame încercam să mai rezist puțin și să observ dacă era o nevoie sau o dorință. Ceva paradoxal s-a întâmplat. Seara îmi era foarte foame și nu mă gândeam decât la plăcerea oferită de micul dejun. M-am trezit și senzația de foame dispăruse și odată cu ea orice poftă. Ba chiar aveam foarte multă energie. Fără nici cel mai mic efort sau frustrare, am ținut post negru cinci zile. Aceasta a fost alegerea mea. Postul nu trebuie să fie o presiune, ci o formă de iubire oferită acestui templu al sufletului nostru. A ține post nu însemnă să eliminăm anumite produse din alimentație, pe care să le înlocuim cu alimente nesănătoase, dar respectând rigorile postului. Postul înseamnă dragoste exprimată față de noi înșine.

Corpul știe ce are nevoie

Cu ce putem rămâne după perioada postului?

Dacă ne situăm în poziția de observator, vom putea realiza că multe dintre neputințele noastre sunt doar niște limitări mentale pe care le putem depăși cu multă lejeritate. Vom simți că, mâncând mai puțin și mai sănătos, avem mai multă energie, pe care o putem direcționa spre rezolvarea de probleme sau creativitate.

Cum putem transforma postul dintr-un ritual temporar într-un stil de viață echilibrat?

Echilibrul înseamnă armonie interioară, manifestată înspre exterior. O persoană echilibrată este calmă, caldă, manifestă în mod natural empatie și compasiune. Noi vorbim despre post ca despre ceva special, periodic, generat de motive și circumstanțe exterioare. Tot ceea ce facem pentru noi, trupesc sau mental, este parte a stilului de viață personal, format pe parcursul vieții și condimentat cu obiceiuri și tabieturi. Putem observa și identifica o diferență între a mânca și a ne hrăni, în funcție atât de alimentele consumate, cât și de modul în care le consumăm. Ceea ce este potrivit unei persoane poate fi nepotrivit unei alte persoane, deși aparent există multe puncte comune între cele două. Din acest motiv, stilul de viață este unic fiecăruia dintre noi, iar comparațiile sau imitările pot dăuna, chiar dacă totul pare a fi pozitiv. Din aceste motive, cel mai important este a observa relația noastră cu alimentele, manifestată prin atracție, respingere sau ignorare, deoarece trupul știe cel mai bine ce are nevoie, în fiecare moment al vieții noastre.

Dacă ar fi să definiți postul într-o singură idee-cheie, din perspectivă psihologică, care ar fi aceea?

Din perspectivă psihologică, postul poate fi definit ca un exercițiu de auto-observare, auto-disciplină și conștientizare, care facilitează reflecția asupra relației noastre cu alimentația, emoțiile și obiceiurile de viață.

