Primul contract finanțat prin programul SAFE: Documentele pentru tronsonul Pașcani-Suceava din A7 au fost semnate, anunță Ilie Bolojan

Contractele pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcani – Suceava, parte a Autostrăzii A7 au fost semnate vineri la Suceava, a anunțat premierul Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi, la Suceava, au fost semnate contractele pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcani – Suceava, parte a Autostrăzii A7. Este primul contract pentru România finanțat prin Programul SAFE, un program european care susține investiții în infrastructură cu rol dual, civil și militar. Această finanțare permite continuarea proiectelor mari de infrastructură, în condițiile în care presiunea pe bugetele existente este ridicată”, a transmis premierul.

Potrivit acestuia, tronsonul Pașcani – Suceava are o lungime totală de aproximativ 62 km, împărțită în două loturi. Lucrările includ zeci de poduri, pasaje și viaducte, noduri rutiere, spații de servicii și infrastructură pentru vehicule electrice.

Durata prevăzută în contract este de 30 de luni: 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

„Acest proiect este important pentru regiunea de Nord-Est, unde conectivitatea rămâne o condiție esențială pentru dezvoltare. Legătura dintre Pașcani, Suceava și mai departe către Siret și Ungheni va crea condiții mai bune pentru mobilitate, investiții și dezvoltare economică”, a adăugat Ilie Bolojan.

El a precizat, totodată, că acesta este „rezultatul unui efort început în urmă cu mai mulți ani, de la realizarea studiilor de fezabilitate până la parcurgerea etapelor de avizare și licitație”.

„Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest parcurs: autorităților locale, Ministerului Transporturilor, CNAIR și tuturor instituțiilor implicate. Mulțumesc, de asemenea, constructorului pentru capacitatea demonstrată în proiectele de infrastructură realizate până acum. Este important ca firmele românești să ducă la bun sfârșit astfel de lucrări, să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea economiei”, a adăugat.

Șeful Guvernului a transmis, de asemenea, că obiectivul este ca, după finalizarea lucrărilor, circulația pe acest tronson să fie deschisă în cursul anului 2029.

„Aceste proiecte țin de dezvoltarea pe termen lung a țării noastre și de reducerea diferențelor dintre regiuni”, a conchis premierul.