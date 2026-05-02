Sâmbătă, 2 Mai 2026
Leningrad a devenit o regiune din prima linie, se plâng oficialii ruși. Evaluarea serviciilor de informații ale Ucrainei

Situația infrastructurii energetice din regiunea rusă Leningrad se deteriorează pe fondul intensificării atacurilor ucrainene, l-a informat guvernatorul Alexander Drozdenko pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, într-un briefing televizat din 30 aprilie, relatează Kyiv Independent.

Anunțuri de recrutare în regiunea Leningrad FOTO EPA-EFE
Anunțuri de recrutare în regiunea Leningrad FOTO EPA-EFE

„Leningrad nu mai este doar o regiune de graniță, ci și o regiune din prima linie”, a spus Drozdenko. Acesta a subliniat că frecvența atacurilor ucrainene din martie și din prima jumătate a lunii aprilie indică faptul că Ucraina țintește infrastructura critică: „Judecând după intensitatea atacurilor din martie și de la mijlocul lunii aprilie, instalațiile complexului de combustibil și energie, precum și infrastructura portuară sunt de interes pentru inamic din perspectiva provocării de pagube”.

Potrivit autorităților ruse, Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni loviturile asupra infrastructurii petroliere din regiune, vizând în special terminalele din porturile Ust-Luga și Primorsk. Deși regiunea Leningrad nu se învecinează cu Ucraina, faptul că se află în vestul Rusiei și accesul la Marea Baltică o transformă într-o țintă strategică, mai ales în contextul dezvoltării capacităților de lovire la mare distanță ale Kievului.

Primele atacuri asupra regiunii au fost lansate pe 22 martie, iar în săptămânile următoare porturile au fost lovite în mod repetat, fiind avariate rezervoare de combustibil, câteva petroliere dar și elemente ale infrastructurii portuare.

Porturile Ust-Luga și Primorsk, situate la aproximativ 1.000 de kilometri de cea mai apropiată frontieră a Ucrainei, joacă un rol esențial în economia Rusiei. Ust-Luga este unul dintre cele mai mari porturi de la Marea Baltică și un nod major pentru exportul de țiței și produse petroliere. Primorsk, la rândul său, gestionează anual circa 60 de milioane de tone de petrol și reprezintă principalul hub de export petrolier al Rusiei în regiune.

Drozdenko l-a mai informat pe Medvedev că, în primele trei luni ale anului 2026, apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât 343 de drone deasupra regiunii Leningrad.

Impactul acestor atacuri este semnificativ. Potrivit unei estimări Reuters din 25 martie, atacurile cu drone, avarierea conductelor și capturarea unor petroliere au dus la blocarea a aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei — cea mai gravă perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria modernă a țării.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, într-un efort de a reduce principala sursă de venit a Kremlinului, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor petrolului, alimentată și de conflictul din Iran.

Volodimir Zelenski: Atacurile ucrainene a redus exporturile de petrol ale Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că atacurile cu rază lungă de acțiune ale Kievului afectează tot mai puternic infrastructura de export petrolier a Rusiei, în timp ce Moscova încearcă simultan să submineze parteneriatele internaționale în materie de apărare ale Ucrainei și își extinde prezența militară în Africa, relatează Kyiv Post.

Potrivit unui raport prezentat de șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Luhovskyi, s-a înregistrat o scădere semnificativă a volumelor de export de petrol ale Rusiei prin porturi cheie. Astfel, exporturile prin Primorsk au scăzut cu 13%, cele prin Novorossiysk cu 38%, iar prin Ust-Luga cu 43%. Zelenski a subliniat că datele interne ale Rusiei ar putea subestima amploarea reală a pierderilor.

„Vom continua operațiunile menite să reducă veniturile Rusiei din petrol și volumele de export”, a subliniat liderul ucrainean.

Raportul mai evidențiază și eforturile Rusiei de a contracara extinderea cooperării internaționale în domeniul apărării a Ucrainei, inclusiv așa-numitele inițiative „acorduri pentru drone”. Conform serviciilor de informații ucrainene, Moscova consideră capacitatea Kievului de a atrage investiții externe drept o provocare strategică majoră.

În acest context, Rusia ar încerca să blocheze accesul Ucrainei la investiții și să perturbe acordurile bilaterale privind securitatea și producția de armament, cu un accent special pe limitarea relațiilor cu parteneri din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului.

Separat, serviciile ucrainene susțin că Rusia și-a suplimentat recent efectivele militare din Africa cu aproximativ 8.000 de soldați. Totodată, Moscova promovează activ utilizarea dronelor pe continent, prin furnizarea de echipamente, dezvoltarea producției locale și programe de instruire.

Zelenski a avertizat că această extindere ar putea avea consecințe de securitate mai ample, contribuind la consolidarea organizațiilor teroriste, creșterea criminalității transfrontaliere și instabilitate în regiuni strategice din punct de vedere migrațional.

„Este important să contracarăm aceste evoluții împreună – vom coordona acțiunile cu partenerii noștri”, a adăugat președintele ucrainean.

Top articole

Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
digi24.ro
Iranul vine cu o ofertă surpriză pentru Washington. Ar putea debloca negocierile de pace
stirileprotv.ro
În plină vacanță de 1 Mai, când nimeni nu este atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că România pierde încă o tranșă din PNRR, de aproape jumătate de miliard de euro
gandul.ro
Dragoș Pîslaru: Decizie finală pe cererea de plată nr. 3 din PNRR: am reușit să recuperăm 350,7 mil. euro
mediafax.ro
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv
fanatik.ro
Zeci de luptători ceceni au fost uciși după infiltrarea unui agent în preajma generalului Apti Alaudinov, înregistrat numindu-i pe parașutiștii ruși „cei mai mari idioți de pe pământ”
libertatea.ro
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
digi24.ro
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
digisport.ro
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
300 de femei au pus mână de la mână și au cumpărat un castel vechi de 1.000 de ani în Franța. Apoi au decis ce să facă cu el
antena3.ro
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
Fiul unui cunoscut stomatolog din Capitală şi-a dat foc în cabinet. Tatăl a încercat disperat să-l salveze
observatornews.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
cancan.ro
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
newsweek.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
prosport.ro
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o garsonieră în Mamaia în 2026. Staţiunea devine un lux
playtech.ro
Destinația de vacanță pe care Lena Enache a descoperit-o în România. Partenera lui Gabi Enache a rămas uimită
fanatik.ro
Suplimentul ieftin care taie pofta de dulce și alcool și ajută la slăbit în câteva săptămâni. "Întinde pereții stomacului, ceea ce trimite semnale către creier că este plin"
ziare.com
Arabia Saudită a anunțat că nu mai dă niciun ban, iar Donald Trump n-a stat pe gânduri
digisport.ro
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
Lista sponsorilor USR. Unul dintre donatori a fost cercetat pentru deținere de droguri
cotidianul.ro
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
Donald Trump se răzbună din nou pe Europa. Taxe vamale de 25% impuse de SUA
mediaflux.ro
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
Horoscop sâmbătă, 2 mai. Fecioarele au probleme de comunicare cu cei dragi, iar Peștii caută echilibrul în viața personală
click.ro
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
click.ro
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce să-mi fie milă? Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”
click.ro
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Tezaur dacic format din sute de piese, descoperit la marginea unei păduri din Botoșani
historia.ro
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
Horoscop sâmbătă, 2 mai. Fecioarele au probleme de comunicare cu cei dragi, iar Peștii caută echilibrul în viața personală

Frumusețe exotică made in Thailanda la aniversarea regelui suedez. Superba Suthida a atras toate privirile

Sharon Stone spune că se trage dintr-o familie regală bogată, dar tot săracă a crescut!

Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață