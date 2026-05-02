Leningrad a devenit o regiune din prima linie, se plâng oficialii ruși. Evaluarea serviciilor de informații ale Ucrainei

Situația infrastructurii energetice din regiunea rusă Leningrad se deteriorează pe fondul intensificării atacurilor ucrainene, l-a informat guvernatorul Alexander Drozdenko pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, într-un briefing televizat din 30 aprilie, relatează Kyiv Independent.

„Leningrad nu mai este doar o regiune de graniță, ci și o regiune din prima linie”, a spus Drozdenko. Acesta a subliniat că frecvența atacurilor ucrainene din martie și din prima jumătate a lunii aprilie indică faptul că Ucraina țintește infrastructura critică: „Judecând după intensitatea atacurilor din martie și de la mijlocul lunii aprilie, instalațiile complexului de combustibil și energie, precum și infrastructura portuară sunt de interes pentru inamic din perspectiva provocării de pagube”.

Potrivit autorităților ruse, Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni loviturile asupra infrastructurii petroliere din regiune, vizând în special terminalele din porturile Ust-Luga și Primorsk. Deși regiunea Leningrad nu se învecinează cu Ucraina, faptul că se află în vestul Rusiei și accesul la Marea Baltică o transformă într-o țintă strategică, mai ales în contextul dezvoltării capacităților de lovire la mare distanță ale Kievului.

Primele atacuri asupra regiunii au fost lansate pe 22 martie, iar în săptămânile următoare porturile au fost lovite în mod repetat, fiind avariate rezervoare de combustibil, câteva petroliere dar și elemente ale infrastructurii portuare.

Porturile Ust-Luga și Primorsk, situate la aproximativ 1.000 de kilometri de cea mai apropiată frontieră a Ucrainei, joacă un rol esențial în economia Rusiei. Ust-Luga este unul dintre cele mai mari porturi de la Marea Baltică și un nod major pentru exportul de țiței și produse petroliere. Primorsk, la rândul său, gestionează anual circa 60 de milioane de tone de petrol și reprezintă principalul hub de export petrolier al Rusiei în regiune.

Drozdenko l-a mai informat pe Medvedev că, în primele trei luni ale anului 2026, apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât 343 de drone deasupra regiunii Leningrad.

Impactul acestor atacuri este semnificativ. Potrivit unei estimări Reuters din 25 martie, atacurile cu drone, avarierea conductelor și capturarea unor petroliere au dus la blocarea a aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei — cea mai gravă perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria modernă a țării.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, într-un efort de a reduce principala sursă de venit a Kremlinului, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor petrolului, alimentată și de conflictul din Iran.

Volodimir Zelenski: Atacurile ucrainene a redus exporturile de petrol ale Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că atacurile cu rază lungă de acțiune ale Kievului afectează tot mai puternic infrastructura de export petrolier a Rusiei, în timp ce Moscova încearcă simultan să submineze parteneriatele internaționale în materie de apărare ale Ucrainei și își extinde prezența militară în Africa, relatează Kyiv Post.

Potrivit unui raport prezentat de șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Luhovskyi, s-a înregistrat o scădere semnificativă a volumelor de export de petrol ale Rusiei prin porturi cheie. Astfel, exporturile prin Primorsk au scăzut cu 13%, cele prin Novorossiysk cu 38%, iar prin Ust-Luga cu 43%. Zelenski a subliniat că datele interne ale Rusiei ar putea subestima amploarea reală a pierderilor.

„Vom continua operațiunile menite să reducă veniturile Rusiei din petrol și volumele de export”, a subliniat liderul ucrainean.

Raportul mai evidențiază și eforturile Rusiei de a contracara extinderea cooperării internaționale în domeniul apărării a Ucrainei, inclusiv așa-numitele inițiative „acorduri pentru drone”. Conform serviciilor de informații ucrainene, Moscova consideră capacitatea Kievului de a atrage investiții externe drept o provocare strategică majoră.

În acest context, Rusia ar încerca să blocheze accesul Ucrainei la investiții și să perturbe acordurile bilaterale privind securitatea și producția de armament, cu un accent special pe limitarea relațiilor cu parteneri din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului.

Separat, serviciile ucrainene susțin că Rusia și-a suplimentat recent efectivele militare din Africa cu aproximativ 8.000 de soldați. Totodată, Moscova promovează activ utilizarea dronelor pe continent, prin furnizarea de echipamente, dezvoltarea producției locale și programe de instruire.

Zelenski a avertizat că această extindere ar putea avea consecințe de securitate mai ample, contribuind la consolidarea organizațiilor teroriste, creșterea criminalității transfrontaliere și instabilitate în regiuni strategice din punct de vedere migrațional.

„Este important să contracarăm aceste evoluții împreună – vom coordona acțiunile cu partenerii noștri”, a adăugat președintele ucrainean.