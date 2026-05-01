FCSB și Mirel Rădoi suferă împreună, dar separat. Antrenorul riscă demiterea, dacă nu redresează la timp corabia turcilor

În etapa a 7-a din play-out, FCSB a cedat vineri seară în deplasare, scor 0-1 (gol Attila Csuros, în minutul 87), cu Csikszereda, și, cu 36 de puncte, se menține pe poziția a 7-a în clasamentul general al Superligii de fotbal. În schimb, trupa din Miercurea Ciuc are 30 de puncte și tot mai puține emoții în privința retrogradării.

În timp ce îl curtează pe cipriotul Elias Charalambous (45 de ani), campioana trebuie să se descurce cu „interimarul” Lucian Filip. Plecat intempestiv de la FCSB, antrenorul Mirel Rădoi (45 de ani) are probleme în Turcia. După eșecul usturător de la debut, 0-3 cu Eyupspor, Gaziantep, formația pe care a preluat-o, a suferit încă o înfrângere, astăzi, tot fără să marcheze, 0-2 în fața celor de la Beșiktaș, pe teren propriu, în runda cu numărul 32 din Șuperlig.

Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost titulari la Gaziantep, în timp ce Denis Drăguș a fost introdus pe teren în minutul 66, în locul lui Camara. Drăguș a marcat în minutul 88, însă reușita sa a fost anulată după intervenția sistemului VAR, pentru henț.

În ciuda acestor înfrângeri, Gaziantep nu are emoții pe acest final de sezon. Cu 37 de puncte, trupa lui Rădoi ocupă locul 10 și se află la 9 lungimi peste locurile direct retrogradabile. Goztepe și Bașakșehir sunt ultimele două adversare ale lui Gaziantep în această stagiune.

Înaintea confruntării cu Beșiktaș, Mirel Rădoi a avut o surpriză la unul dintre antrenamente. Bașkanul Memik Yilmaz a fost prezent la ședința de pregătire, pentru a-i urmări atât pe jucători, cât și pe tehnicianul român. La prezentare, șeful a avertizat că o serie de 4-5 meciuri fără victorie atrage înlocuirea antrenorului.

„Toate echipele trebuie să aibă un plan B. În fotbalul din Turcia, dacă lucrurile merg rău pentru 4-5 etape, atunci antrenorul poate fi demis. Dacă nu îl demiți, conducerea și președintele sunt criticați.

Vrem să rupem acest cerc vicios. Aș dori, de asemenea, să-i mulțumesc antrenorului nostru pentru că a crezut în noi și pentru că a acceptat această sarcină. Nu avem un lot slab. Din contră, avem o echipă cu un potențial ridicat. Vom lucra împreună pentru a obține rezultate bune în perioada următoare. Așteptările noastre sunt foarte mari și sperăm să nu dezamăgim”, afirma Memik Yilmaz.