Rusia a publicat imagini cu prima lansare a rachetei Soiuz-5

Rusia a efectuat joi seară prima lansare a noii sale rachete Soiuz-5, a anunțat agenția spațială Roskosmos, precizând că decolarea a avut loc fără incidente de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan, transmite Reuters.

Racheta a fost lansată pe 30 aprilie, la ora 21:00, ora Moscovei, fiind prezentată de Roskosmos drept un vehicul echipat cu „cel mai puternic motor cu combustibil lichid din lume”, se arată în comunicatul oficial.

Soiuz-5 poate transporta sarcini utile de până la 17 tone și este proiectată să reducă semnificativ costurile de lansare. De asemenea, aceasta ar fi mai eficientă decât modelele anterioare în plasarea sateliților pe orbita terestră joasă.

Directorul Roskosmos, Dmitri Bakanov, a descris noua rachetă drept „un nou pas în explorarea spațială”, subliniind totodată că proiectul va genera noi locuri de muncă atât în Rusia, cât și în Kazahstan. El a precizat anterior că Soiuz-5 este prima rachetă de lansare dezvoltată de Rusia după anul 2014.