Ce ar putea obține partidele suveraniste în schimbul votării moțiunii: „Fiecare parlamentar de la aceste partide are o soție, soț, copil”

După depunerea moțiunii de cenzură, partidele din opoziție au început să vorbească nu doar despre susținerea votului, ci și despre condițiile în care ar sprijini formarea unui viitor guvern. În timp ce PSD transmite că este dispus să intre la negocieri alături de PNL și UDMR, dar fără un executiv condus de Ilie Bolojan, alte formațiuni ridică miza. POT sau Grupul Pace condiționează sprijinul pentru moțiune de participarea AUR la guvernare sau chiar de obținerea unor portofolii ministeriale pentru propriile formațiuni.

„Adevărul" a stat de vorbă cu analistul politic George Rîpă despre strategiile partidelor din opoziție. AUR ar vrea susținere pentru proiecte legislative sau chiar vehiculează scenariul anticipatelor, neconvenabil pentru PSD, care ar pierde locuri în Parlament. De asemenea, ia în calcul și intrarea la guvernare.

„AUR se află într-o situație mai complicată decât cred liderii săi. Din momentul în care pică Guvernul Bolojan, au două opțiuni clare. Prima este să intre la guvernare cu PSD, dar acest lucru va veni cu două probleme majore. În primul rând, un astfel de guvern nu ar beneficia de încrederea finanțatorilor internaționali. Practic, în doar câteva luni, România ar intra în incapacitate de plată. România trebuie să împrumute, în 2026, 53-55 de miliarde de euro. Nicio bancă străină nu ar finanța o administrație populistă care ar crește cheltuieli în țara cu cel mai mare deficit și cea mai mare inflație din UE.”

„Conducerea partidului ar fi văzută ca idiotul util al PSD"

Totuși, colaborarea cu PSD în depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan plasează partidul într-o poziție în care poate pune condiții.

„Alăturarea AUR de PSD va avea un efect negativ pentru o mare parte dintre votanții partidului populist. Acești votanți anti-sistem înțeleg foarte bine că „sistemul” este reprezentat politic de PSD, partidul care a dominat politic ultimii 37 de ani și care a guvernat cea mai lungă perioadă de timp. A doua variantă este ca AUR să nu guverneze alături de PSD, dar atunci conducerea partidului ar fi văzută ca idiotul util al PSD. Practic, i-ar ajuta să câștige o luptă politică, fără a avea nimic de câștigat”, spune analistul.

Grupul Pace și parlamentarii rămași în POT cer AUR intrarea la guvernare.

„În acest moment, grupul PACE nu vede decât o singură soluție. Un guvern AUR-PSD-PACE, sau un guvern AUR-PACE, sau numai un guvern AUR și noi îl vom susține”, a afirmat Ninel Peia, senator PACE - Întâi România, miercuri, în ziua citirii moțiunii.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a pierdut grupul parlamentar de la Camera Deputaţilor, după plecarea a 10 deputaţi. Cei rămași însă au condiționat votul de un guvern din care să facă parte AUR. Anamaria Gavrilă a transmis că parlamentarii din grupul pe care îl coordonează au semnat moțiunea, dar a cerut ca PSD și AUR „să își asume guvernarea” înainte de vot:

„Pentru partide precum POT sau PACE, o guvernare care ar conține AUR ar fi un dezastru. Mesajele lor radicale au un sens pentru votanții lor atât timp cât există o guvernare pe care o pot critica. Dacă AUR ajunge la guvernare, aceste partide vor dispărea. Pentru aceste partide, din punct de vedere electoral, singura soluție este să facă opoziție totală la PSD”.

Diana Șoșoacă a anunțat că SOS nu va vota moțiunea și a atacat demersul comun spunând că „AUR este copilul PSD-ului”. Rămân la masa negocierilor parlamentarii din POT și Grupul Pace.

PSD trebuie să asigure majoritatea înaintea votării moțiunii, însă ce poate promite parlamentarilor care au semnat deja, dar sunt nehotărâți în privința votului? În acest moment, SOS mai are 15 parlamentari la Camera Deputaților, POT are 16, iar grupul PACE de la Senat are încă 12 aleși.

„PSD le poate propune, în primul rând, funcții. Fiecare parlamentar de la aceste partide are o soție / soț / copil căruia i se poate găsi un job mai bun în sistemul de stat. De aici plecăm. Apoi, evident, PSD le poate susține și inițiative legislative punctuale, dar astfel social-democrații ar ajunge un paria chiar în grupul socialist de la Bruxelles, așa cum era pe timpul lui Dragnea”, spune George Rîpa.

Ce strategie adoptă PNL

Și liberalii sunt puși în fața unei decizii strategice care le poate redefini viitorul politic. Orice compromis ar putea costa scump, atât în termeni de credibilitate, cât și de capital electoral. Distanțarea de alianțele controversate și menținerea unei linii politice clare ar putea reprezenta un câștig pe termen lung.

„PNL nu este în situația în care să facă concesii partidelor populiste din Parlament, pentru că ar legitima alianța PSD – AUR și și-ar anula singur propriile linii de discurs. Singura soluție pentru PNL este să stea deoparte de orice formulă guvernamentală care conțin aceste partide și să nu cedeze niciun milimetru în fața PSD. De altfel, strategia PSD este de a reface o alianță de guvernare cu PNL. Dacă PNL va accepta să facă acest lucru, va deveni un partid irelevant electoral, pentru că susținerea față de Bolojan este astăzi la cote duble față de procentele partidului.

În schimb, dacă PNL va rămâne ferm pe poziții, va reuși să facă transferul de încredere de la premier către partid și la următoarele alegeri parlamentare ar lua un scor cu cel puțin 50% mai mare decât în 2024. Pe termen scurt, o astfel de poziționare fermă ar putea duce la o implozie în PSD, un partid care s-ar vedea fără opțiuni reale după ce a dărmat un guvern fără a avea și o soluție de rezolvare a crizei”, spune analistul.

Liderii PNL transmit zilele acestea mesaje care dau de înțeles că liberalii sunt pregătiți să intre în opoziție și stau în spatele deciziei luate de Biroul Politic Național de a nu mai colabora, într-o nouă guvernare, cu PSD.