De ce nu poartă președintele Donald Trump vestă antiglonț. Răspunsul său i-a făcut pe toți să râdă

Președintele SUA Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști, în cadrul unei conferințe de presă, de ce nu poartă vestă antiglonț având în vedere faptul că în ultimii doi ani au avut loc trei tentative de asasinat asupra sa.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă dacă ar purta vestă antiglonț, în contextul în care au fost mai multe amenințări la viața sa, Donald Trump a răspuns: „Nu cred că pot suporta să arăt cu 9 kilograme mai mult.”

Reporterul care a pus întrebarea nu s-a putut abține să nu izbucnească în râs alături de întreaga audiență.

Sâmbăta trecută, un incident de securitate a avut loc la Casa Albă, acolo unde avea loc tradiționalul dineu al corespondenților de presă. Un individ înarmat a pătruns într-o sală și a rănit un agent de securitate, el fiind imobilizat.

Ulterior, s-a stabilit că acesta avea un plan de a asasina oficiali americani prezenți la eveniment, cel mai important fiind Donald Trump.

Acest atac constituie a treia tentativă de asasinare a lui Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, în mai puţin de doi ani.

El a fost vizat prima oară în iulie 2024 la un miting de campanie în care a fost rănit la o ureche, iar câteva luni mai târziu pe terenul său de golf fin Florida.

Casa Albă a denunţat luni ”un cult al urii al stângii”, pe care o acuză de alimentarea violenţei politice.