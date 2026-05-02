Top 8 cele mai spectaculoase palate din Europa. De la luxul orbitor de la Versailles, la castelul de basm care a inspirat Disney

Palatele și castelele sunt cu siguranță locurile care te duc mai aproape de evenimentele din istorie. Așa că vizitele într-un astfel de edificiu îți dau ocazia nu doar să admiri arhitectura sau operele de artă expuse în interior, ci să acumulezi informații. Bătrânul continent are o multitudine de edificii între zidurile cărora s-a scris istorie. În articolul următor, vă prezentăm câteva dintre cele mai cunoscute și spectaculoase palate din Europa. 

Sala Oglinzilor de la Palatul Versailles FOTO: Hôtel des Roys
Sala Oglinzilor de la Palatul Versailles FOTO: Hôtel des Roys

Palatul Versailles (Franța)

,,You are now in the Hall of Mirrors" - ,,Te afli acum în Sala Oglinzilor". Asta spune ghidul audio în momentul în care intri în cea mai faimoasă încăpere din Palatul Versailles. Și e greu să nu te lași copleșit de măreția locului, chiar dacă nu o vei vedea liberă, ca în fotografiile de prezentare, ci plină de sute de turiști din toată lumea. Sala cu 357 de oglinzi a fost martora unor evenimente importante din istorie. ,,Tratatul de Pace de la Versailles", care a dus la încheierea Primului Război Mondial, a fost semnat aici, pe 28 iunie 1919. Tot aici a fost proclamat Imperiul German, în 1871.

Construit în stil baroc francez, Versailles este cel mai celebru palat din lume. Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare", l-a transformat dintr-un pavilion de vânătoare într-un simbol al puterii absolute și a mutat aici  Curtea Regală a Franței în 1682. Proiectat de Louis Le Vau și Jules Hardouin-Mansart, palatul se întinde pe peste 63.000 de metri pătrați  și cuprinde 2.300 de camere. O vizită aici este o lecție de istorie, dar și despre natura umană și te ajută să înțelegi dimensiunea luxului care i-a făcut pe francezi să declanșeze Revoluția din 1789. 

O parte dintre Grădinile de la Versailles FOTO: chateauversaiiles.fr
O parte dintre Grădinile de la Versailles FOTO: chateauversaiiles.fr

Despre Versailles nu se poate vorbi fără să amintim de grădinile geometrice ale palatului. Imaginate și create de arhitectul peisagist André Le Nôtre, în secolul XVII, ocupă o suprafață de 800 de hectare. Și dacă odinioară acestea erau rezervate doar celor privilegiați, acum, cu un bilet de aproximativ 30 de euro, pot fi admirate de oricine călătorește în Franța și vrea să descopere istoria acestui loc fascinant. 

Castelul Neuschwanstein (Bavaria, Germania)

Probabil cel mai romantic castel din lume, Neuschwanstein a inspirat castelul din logo-ul Disney. 

Neuschwanstein FOTO FindUSLost
Neuschwanstein FOTO FindUSLost

Realizat la sfârșitul secolului XIX  în stil romanico-neogotic, cu turnuri zvelte și o locație spectaculoasă pe un vârf de munte din Alpii Bavarezi, creează într-adevăr o imagine de basm. Dar povestea din spate nu avut  unfinal fericit. Castelul a fost visul lui Ludwig al II-lea al Bavariei („Regele Lebădă”), care și-a dorit un refugiu personal, în care să evadeze din realitatea politică într-o lume mitică.  De altfel, interiorul este  inspirat din legende germanice și operele lui Richard Wagner. Regele a murit însă în 1886, la doar câteva luni după ce a fost declarat inapt pentru a conduce. Avea numai 41 de ani, iar moartea lui a fost învăluită în mister.  Castelul nu a fost terminat niciodată. 

Alhambra (Granada, Spania)

FOTO Getty Images
FOTO Getty Images

Un complex de palate și fortăreață maură, Alhambra este cel mai bine conservat exemplu de arhitectură islamică din Occident, declarat parte a Patrimoniului UNESCO. 

Construit între secolele XIII și XIV, Alhambra reflectă ideea de „paradis pe pământ” din cultura islamică: apă curgătoare, grădini luxuriante și armonie perfectă între natură și arhitectură.

Palatele Nasride, considerate inima Alhambrei, sunt decorate cu o minuțiozitate extraordinară: pereți acoperiți de arabescuri, inscripții caligrafice și modele geometrice complexe, toate realizate cu o precizie aproape hipnotică. 

Orașul a fost cel din urmă bastion al civilizației islamice din Spania. În 1492, Boabdil, ultimul rege maur, a predat cheile Alhambrei regelui Ferdinand al II-lea de și reginei Isabella I  a Castiliei, odată cu cucerirea Granadei.  Deși a fost adaptat pentru noii conducători creștini, complexul și-a păstrat în mare parte identitatea artistică originală, devenind astfel un simbol al întâlnirii dintre două lumi.

Palatul Dogilor (Veneția, Italia)

FOTO Venice Visit Pass
FOTO Venice Visit Pass

Cu o fațadă roz-albă de marmură și arcade delicate care par să sfideze gravitația, Palatul Dogilor a fost centrul politic și juridic al Republicii Veneția timp de aproape o mie de ani. 

De-a lungul timpului, a fost afectat de mai multe  multe incendii, iar părți din el au fost refăcute. Structura și fațada principală pe care le  vedem azi aparțin în mare parte fazei gotice din secolul al XIV-lea. 

În interior, Sala Marelui Consiliu (Sala del Maggior Consiglio) este una dintre cele mai mari săli din Europa și adăpostește Paradisul lui Jacopo Tintoretto,  considerată a fi una dintre cele mai mari picturi pe pânză din lume. Palateul conține și lucrări de Veronese, Tizian și Giovanni Bellini.

Interesant de știut este că  Giacomo Casanova a fost închis în temniţele palatului în 1755, dar a evadat spectaculos un an mai târziu. A fost singura evadare reușită din istoria închisorii.

Palatul Schönbrunn (Viena, Austria)

Marea Galerie din interiorul Palatului Schönbrunn
Marea Galerie din interiorul Palatului Schönbrunn

Reședința de vară a Casei de Habsburg, Schönbrunn este echivalentul austriac al Versailles-ului. Construit în stilul baroc austriac are 1.441 de camere și grădini întinse de 160 de hectare, cu faimoasa Gloriette pe deal. Inițial a fost domeniu de vânătoare, dar ulterior a devenit centrul vieții de curte a Imperiului Austriac și un simbol al puterii dinastiei de Habsburg. 

Tânărul Mozart a cântat aici la vârsta de 6 ani, în fața împărătesei Maria Tereza, una dintre cele mai abile conducătoare din secolul al XVIII-lea. Strategiile ei ridică semne de întrebare din punct de vedere etic în zilele noastre: și-a folosit toate fiicele, inclusiv pe Maria Antoaneta, pentru căsătorii care să consolideze alianțele între marile puteri europene.

Iubitorii de istorie vor găsi aici relicve importante ale vieții lui Franz Joseph, ultimul împărat al Imperiului Austro-Ungar.  Poate cel mai pregnant în mintea vizitatorilor castelului rămâne însă povestea tragică a Prinței Sissi. La palat există inclusiv ghid audio în limba română, iar felul în care sunt narate întâmplările transformă vizita într-o experiență deosebită. 

Castelul Fontainebleau (Franța)

FOTO Sortir A Paris
FOTO Sortir A Paris

Înapoi în Franța, Fontainebleau este unul dintre cele mai mari palate regale franceze și singurul care a fost locuit de fiecare monarh francez din istoria modernă:  de la Francisc I până la Napoleon al III-lea.

Cu o îmbinare de stiluri acumulate de-a lungul secolelor (arhitectură renascentistă, barocă și neoclasicism), Fontainebleau are o atmosferă mai intimă decât Versailles. Scară în Potcoavă din curtea de onoare este unul dintre cele mai fotografiate elemente ale castelului. 

La Fontainebleau a avut loc unul dintre cele mai dramatice momente din istoria Franței: abdicarea lui Napoleon Bonaparte.  Pe 6 aprilie 1814,  după înfrângeri militare succesive în fața coaliției europene, Napoleon a semnat actul de abdicare necondiționată. Inițial a încercat să abdice în favoarea fiului său, dar Aliații au refuzat. Textul abdicării marca sfârșitul oficial al Primului Imperiu Francez.  În zilele imediat următoare, Napoleon și-a luat rămas bun de la Garda Imperială în curtea palatului,  un moment celebru, adesea numit „Adio de la Fontainebleau”.

Luvru (Franța)

Apartamentele lui Napoleon al III-lea de la Luvru
Apartamentele lui Napoleon al III-lea de la Luvru
Cel mai vizitat muzeu din lume este și un fost palat regal. Construit inițial ca fortăreață medievală în secolul XII de regele Filip al II-lea, Luvrul a fost extins și transformat de-a lungul secolelor în palat. De altfel, a  fost reședința principală a regilor Franței până când Ludovic al XIV-lea s-a mutat la Versailles. 

De altfel, Luvru nu impresionează doar prin operele de artă care spun istoria lumii, ci și prin arhitectura spectaculoasă.  Apartamentele lui Napoleon al III-lea din Palatul Luvru fac parte din transformările majore ale palatului din perioada Second Empire (1852–1870), când Parisul a fost remodelat de baronul Georges-Eugène Haussmann. 

Apartamentele sunt un exemplu  de putere imperială exprimată prin arhitectură: luxoase, teatrale și concepute pentru a impresiona diplomați și elitele Europei. De asemenea,  marchează ultimul mare moment în care Luvrul a funcționat ca reședință imperială, înainte de a se transforma complet în muzeu. 

Palatul Buckingham (Londra, Marea Britanie)

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Lista nu se putea încheie fără Buckingham.  Reședința oficială a monarhilor britanici din 1837, Buckingham este centrul vieții regale britanice și unul dintre cele mai vizitate locuri din lume.

Fațada sa actuală, realizată în stil neoclasic, datează din 1913 și a fost proiectată de Aston Webb. Palatul are 775 de camere, inclusiv 19 saloane de stat și găzduiește una dintre cele mai mari colecții private de artă din lume. Sunt expuse aici inclusiv lucrări de Rembrandt, Vermeer sau  Rubens și Canaletto. 

Balconul palatului a găzduit momente istorice: de la celebrările după victoria din Al Doilea Război Mondial, la apariția familiei regale după încoronări și nunți. Înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a în 2022 a adunat milioane de oameni în fața palatului.

