search
Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Din nordul Moldovei, direct în Japonia și SUA. Povestea fascinantă a pensionarilor care au creat „Maternitatea păpușilor”

0
0
Publicat:

Un cuplu de pensionari, de la țară, din nordul extrem al României, a devenit cunoscut în toată lumea cu o pasiunea mai puțin obișnuită: recreează, cu multă muncă și pricepere lumea satului românesc tradițional, cu ajutorul unor păpuși realizate cu mult simț al umorului.

O parte a lumii sătești imaginată de soții Silion FOTO Cosmin Zamfirache
Gospodina care coace plăcinte la cuptor, țăranul care face coșuri din nuiele, țesătoarea care face rogojini, un preot care spovedește un enoriaș și chiar bețivul satului, ținându-se cu mâna de uluci. Toate aceste personaje tipice ale satului românesc au inspirat un cuplu de pensionari din nordul Moldovei să-și ocupe timpul în serile reci de iarnă. Mai precis, cei doi au început să confecționeze tot soiul de păpuși, inițial doar din material textil, care să întruchipeze diferite personaje hazlii din ruralul moldovenesc. Nu a trecut mult timp până când leacul de plictiseală a ajuns o pasiune în toată regula. Jumătatea de oră sau, cel mult, ceasul dedicat confecționării păpușilor s-au transformat în ore, zile, săptămâni de muncă asiduă. Așa s-a născut „Maternitatea păpușilor”, în Tocileniul Botoșanilor, un atelier unic în care iau naștere personaje care de care mai interesante, hazlii și care au reușit să cucerească oameni de pe trei continente. Din îndepărtata Asie și până în America de Nord. Pe scurt, lumea rurală moldovenească, transpusă în păpuși măiestrit lucrate, a ajuns să cucerească mapamondul.

„Maternitatea păpușilor”, un fenomen unic născut din pasiune

Dumitru și Georgeta Silion sunt doi pensionari, aparent obișnuiți, din satul Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani. Doi oameni gospodari, Dumitru, fost maistru la o fabrică din Botoșani, iar Georgeta, fostă textilistă la o companie locală. După ce s-au pensionat acum 13 ani, soții Silion s-au gândit să-și umple timpul liber. În special Georgeta a decis să se dedice unui meșteșug practicat în special de mama sa: împletituri, țesături și, în general, lucrul cu materialele textile. Ca să facă o bucurie copiilor din familie, s-a apucat de confecționat păpuși din materiale textile, în special cele tradiționale. Lucrând aproape zi de zi, cu tot mai multă pasiune, Georgeta Silion s-a perfecționat, iar păpușile ei au fost remarcate de specialiștii de la Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare din Botoșani, o instituție subordonată Consiliului Județean, care se ocupă chiar cu așa ceva, promovarea și păstrarea culturii tradiționale. Păpușile botoșănencei au impresionat în special prin măiestria execuției, detaliile fascinante, dar și doza de umor din anumite creații.

Figurinele realizate de soții Silion FOTO Cosmin Zamfirache
Nu în ultimul rând, păpușile aminteau de creațiile generațiilor întregi de femei din mediul rural, care doreau să-și bucure copiii sau să-și amuze vecinele. „Ideea a venit dintr-o glumă, cumva. Am început în 2012 sau 2013. Nevastă-mea a făcut niște păpuși pentru copii. Și le-a văzut cineva de la Centrul de Creație și i s-au părut interesante. Și m-au întrebat: „Cine le face?” Și le-am spus că soția mea. Au contactat-o și i-au spus că lucrările sunt interesante, dar ar trebui să se axeze pe o temă anume. Și am ales viața satului, pentru că este o lume atât de familiară nouă și atât de dragă. Mai ales viața satului tradițional din zona noastră”, spune Dumitru Silion.

Și așa au început să ia naștere o sumedenie de bijuterii ale artei tradiționale. Practic, o cameră din casă a fost transformată în atelierul Georgetei, loc numit, tot în spiritul hâtru al țăranului român, „Maternitatea păpușilor”.

Georgeta și Dumitru Silion FOTO Cosmin Zamfirache
Sursa principală de inspirație a fost chiar lumea rurală și personajele ei tipice: preotul, potcovarul, dulgherul, învățătorul, gospodinele, bârfitoarele de pe uliță, dar și bețivul satului. O lume sătească în toată splendoarea ei. Ceea ce fac soții Silion poartă numele de miniaturi tradiționale. „Personajele noastre sunt inspirate din viața țăranului. Sunt miniaturi tradiționale. Căutăm să fie cât mai autentice, ca port, ca atitudine, ca postură”, mărturisește Dumitru Silion.

Muncă în tandem la „Maternitatea păpușilor”

Cei doi soți lucrează împreună la fiecare figurină. Pasiunea i-a cuprins pe amândoi și ajung să petreacă și zile în atelier. Dumitru se ocupă de scheletul personajului, realizat din sârmă și îmbrăcat în material textil, dar și de accesoriile din lemn. Georgeta este cea care dă expresie personajului și confecționează îmbrăcămintea acestuia. „La un personaj, nevastă-mea lucrează cam două zile. Eu aproximativ o zi. În total, cam trei zile pentru o figurină. Eu fac partea scheletului din sârmă, îmbrăcată cu material textil, și, după aceea, când i-o prezint lui nevastă-mea în atelierul ei, acolo se fac hainele. Ulterior, se întoarce la mine în atelier și eu îi fac suportul, poziția aranjată, postura care trebuie să reprezinte personajul”, adaugă Dumitru. Este o muncă extrem de migăloasă, care presupune un talent și o răbdare aparte.

Dumitru lucrează la structura păpușii FOTO Cosmin Zamfirache
Georgeta realizează haine și expresii, pentru figurinele ei, cu o acuratețe incredibilă, inclusiv cu accesorii minuscule, plantate în vârf de ac. Spune că pasiunea este cheia. Când ajunge în atelier, uită noțiunea timpului și se cufundă efectiv în lumea păpușilor ei. „Este o bucurie! Mă împlinește sufletește ceea ce fac. Eu, după-amiaza, mă duc în atelier și uit să mai ies de acolo, atât îmi place să confecționez aceste păpuși. Lucrând, m-am perfecționat, că nu am început așa, deodată”, mărturisește Georgeta.

Talentul și răbdarea le-a moștenit de la mama ei, de asemenea foarte pricepută la realizarea obiectelor tradiționale din materiale textile. „Sunt talentată de mică la așa ceva, dar până acum nu am apucat să mă dedic acestei pasiuni, fiindcă a fost serviciul, familia, responsabilitățile. Moștenesc de la mama talentul, dar nimeni în familia mea nu a făcut așa ceva până acum și nici eu nu credeam că voi face așa ceva”, adaugă botoșăneanca.

De la Tocileni în toată lumea

La „Maternitatea păpușilor” din Tocileni s-au născut figurine care reprezintă, cu o acuratețe fantastică, preoți care spovedesc, meșteri care realizează butoaie, țărani care bat în piuă, gospodine care fac plăcinte la cuptor, mame de la țară, pescari, fierari, țesătoare, coșari, tâmplari, profesorul de la țară, dar și nelipsitul bețiv de pe uliță. Unele personaje sunt realizate cu mult simț al umorului, mai ales cele bântuite de vicii și patimi. De exemplu, bețivul căzut este luat la rost de nevastă cu un sucitor în mână. 

Toate figurinele sunt unicat. „Nu lucrăm în serie, nu fac asta pentru bani, ci din pasiune. Nu mai fac avere la vârsta mea”, adaugă Georgeta Silion. Cu toate acestea, figurinele sau păpușile tradiționale ale soților Silion fac senzație la târgurile de meșteșugari sau expozițiile de artă tradițională din toată țara.

Păpușile expuse de soții Silion FOTO Cosmin Zamfirache
„Sunt absolut fabuloase. Stau și le admir minute bune. Nu știu care o vreau, dar sigur vreau una. Mă uimesc detaliile”, spune o botoșăneancă care le-a văzut expuse la ultimul târg al meșterilor populari de la finele acestei luni. Mulți și le doresc pentru colecțiile personale. Majoritatea figurinelor iau însă drumul străinătății. Sunt faimoase pe tot globul. Au ajuns în Statele Unite, Coreea, Japonia, Canada sau în țări din America de Sud. Nu mai vorbim de statele europene.

O parte din figurinele soților Silion FOTO Cosmin Zamfirache
„Sunt căutate și în țară, dar mai ales în străinătate. Majoritatea lucrărilor noastre pleacă în străinătate. Toți cei care cumpără de la noi îmi spun că ajung în China, în Coreea, în America de Nord, în Japonia. Au ajuns pe aproape toate continentele. Sunt foarte apreciate. Sunt români care pleacă în străinătate și duc acolo figurine”, mărturisește Dumitru Silion. Din păcate, cei doi soți duc lipsă de învățăcei. Deși au organizat tot felul de șezători pentru copii, tocmai pentru a avea cui să transmită meșteșugul, cei doi săteni spun că noua generație nu mai are răbdarea necesară. „Nu mai au răbdare. Am avut șezători cu copiii, dar nu mai au răbdare. Dacă la 1% dintre ei le place... E greu, e foarte greu, îmi spun”, precizează și Georgeta Silion.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
image
Horoscop sâmbătă, 2 mai. Fecioarele au probleme de comunicare cu cei dragi, iar Peștii caută echilibrul în viața personală

OK! Magazine

image
Frumusețe exotică made in Thailanda la aniversarea regelui suedez. Superba Suthida a atras toate privirile

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone spune că se trage dintr-o familie regală bogată, dar tot săracă a crescut!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață