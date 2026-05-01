Perlele puțin cunoscute și accesibile ale Balcanilor. Locurile de vis aflate aproape de România pe care ar trebuie neapărat să le vezi vara asta

Balcanii reprezintă o destinație turistică de vis, fiind foarte apreciați de turiștii occidentali, în special. Multe orașe și locații din țările balcanice au fost subapreciate sau pur și simplu necunoscute în România, deși se află la o distanță destul de mică de țara noastră.

Majoritatea românilor se află în faza de planificare intensă a vacanței de vară. Dacă unii și-au stabilit deja destinațiile estivale și chiar au rezervat sejururi, cei încă indeciși se pot orienta către o perlă turistică aproape de țara noastră.

Este vorba despre Peninsula Balcanică și frumoasele sale țări. Balcanii oferă o combinație perfectă de plaje spectaculoase la Marea Adriatică, orașe istorice cu adevărat impresionante, dar și peisaje montane care-ți taie răsuflarea. Printre cele mai importante destinații se numără orașul fortificat Dubrovnik (Croația), pitorescul Golf Kotor (Muntenegru), faimosul Mostar (Bosnia și Herțegovina) sau plajele Rivierei albaneze.

Pe lângă aceste locuri deja foarte cunoscute ale Balcanilor, mai există destule orașe și zone turistice aproape necunoscute românilor, dar care pot reprezenta o destinație de vis pentru o vacanță în doi sau chiar cu familia. Iată câteva locuri din Balcani pe care ar trebui să le încercați în vara aceasta.

Himara, perla ascunsă a Mediteranei

Dacă sunteți amatori de mers la plajă, dar preferați locuri pitorești, liniștite, aproape neatinse de turismul de masă și care, totodată, îți taie răsuflarea datorită frumuseții peisajului, Himara este răspunsul, spun mulți bloggeri occidentali specializați în turism, dar și pentru publicațiile de specialitate. Himara este un oraș și o regiune din județul Vlorë, în sudul Albaniei.

Se află între Munții Ceraunieni și coasta Mării Ionice din Albania și face parte din „clubul” select al celor cinci „bijuterii” mediteraneene care au rămas încă neatinse de supraaglomerarea turistică. Himara oferă vreme caldă, peisaje spectaculoase, un patrimoniu cultural bogat și, în multe cazuri, prețuri foarte accesibile. De altfel, a fost clasificată de revista americană de turism „Travel Off Path” drept una dintre cele mai frumoase destinații de vizitat în 2025.

În general, mult subevaluată ca destinație turistică, Albania este evidențiată ca o destinație ideală pentru o escapadă liniștită în zona mediteraneană, în mare parte deoarece nu a fost încă afectată de turismul de masă.

„De-a lungul Rivierei albaneze, Himara (Himarë) te așteaptă cu stânci abrupte de coastă și ape de un albastru intens. Este un mic oraș mediteranean cu o puternică influență grecească și cu numeroși măslini sălbatici care îi punctează dealurile. Plaje cu nisip alb și fin se întind de-a lungul coastei, iar bărcile de pescari plutesc liniștit pe marea calmă. Castele vechi și noi se află la doar o drumeție distanță, iar mâncarea excelentă din restaurantele locale este depășită doar de priveliștile spectaculoase la apus. Este un loc în care o vizită de 3 zile se poate transforma ușor într-un sejur de 13 zile. Și, în opinia mea, este cel mai „cool” oraș de pe Riviera albaneză”, precizează Dominic de la „Sandal Tan Man”, un cunoscut blog de călătorie.

Himara are o mulțime de plaje frumoase. La unele dintre acestea poți ajunge numai de pe apă, iar peisajele sunt cu adevărat spectaculoase. Totodată, poți face diferite excursii opționale și tururi cu barca. Orașul vechi Himara este un loc încărcat de istorie, cu fortărețe și castele inclusiv din perioada otomană. Himara este aproape de Dhërmi (16 kilometri), o altă destinație de vis.

Plaja Filikuri este printre cele mai spectaculoase locuri din Himara. Este o comoară ascunsă, accesibilă doar pe mare sau pe jos, fără acces auto, iar varianta pe uscat este cea mai dificilă. Și asta fiindcă plaja este înconjurată de stânci înalte, iar coborârea este abruptă, cu pietriș instabil și teren alunecos. Dar efortul merită, spun bloggerii. „Vei ajunge pe o plajă spectaculoasă, cu ape calde, translucide și albastre. Primăvara și la începutul verii este foarte posibil să fii complet singur acolo. Puțin mai departe, spre Dhërmi, se află și plaja Aquarium (Plazhi i Akuariumit), o mică porțiune de nisip fin, înconjurată de stânci care formează un golf izolat, ca într-un film cu pirați”, adaugă cei de la „Sandal Tan Man”.

Totodată, Himara este ideală și pentru pasionații de cultură și istorie balcanică. Castelul Himara este superb, iar drumul până la acesta este de fapt o înlănțuire de străzi în zig-zag și ziduri înalte de piatră. De pe platoul castelului vei avea acces la panorame incredibile.

Splendoarea din înaltul munților

Dacă fanii plajelor cu ape azurii și sejururi liniștite la mare găsesc destinația ideală la Himara, în Albania, pasionații de drumeții montane și peisaje care-ți taie răsuflarea trebuie neapărat să călătorească în țara vecină, Muntenegru. Acolo se află o stațiune montană incredibilă despre care, din păcate, puțini români știu. Poartă numele de Žabljak și este centrul turismului montan din Muntenegru. Žabljak este un oraș montan situat la 1456 de metri deasupra nivelului mării, ceea ce îl face cea mai înaltă așezare urbană din Balcani. Practic, se află în Parcul Național Durmitor, dominat de munții cu același nume. Este considerat un oraș fermecător și relativ mic, dar care oferă o gamă variată de activități interesante pe tot parcursul anului. Iarna, de exemplu, Žabljak se transformă într-una dintre cele mai frumoase stațiuni de schi din Europa. Dar suntem în mijlocul primăverii și vara se apropie cu pași repezi. Ei bine, Žabljak oferă distracții incredibile și în sezonul estival. În primul rând, este înconjurat de frumuseți naturale.

Pe lângă impunătorul Munte Durmitor, orașul este învecinat cu cel mai adânc canion din Europa, format de râul Tara. În Parcul Național Durmitor veți găsi păduri luxuriante, munți înalți, lacuri și cursuri de apă cristaline. De altfel, lacurile și cursurile de apă sunt printre cele mai tari atracții turistice din Parcul Național Durmitor. Sunt nu mai puțin de 18 lacuri glaciare, cel mai mare și mai apropiat de Žabljak fiind Crno jezero, adică „Lacul Negru”. Totodată, în canionul râului Tara, cu o adâncime de 1300 de metri, al doilea cel mai adânc canion din lume, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, poți practica raftingul împreună cu toată familia. Senzațiile sunt de neuitat, iar peisajele de vis. Traseele de dificultăți diferite permit atât începătorilor, cât și celor experimentați să se bucure de o coborâre spectaculoasă pe râu.

Sezonul de rafting durează din aprilie până în octombrie, iar perioada optimă este considerată mai–septembrie. Tot în jurul canionului, cei care nu au totuși curajul să se aventureze pe râul Tara au numeroase trasee de drumeție, potrivite tuturor categoriilor de turiști. Traseul „Tara Valley Trail” merită o atenție specială, deoarece urmează cursul râului și permite vizitarea mai multor atracții naturale.

Nu în ultimul rând, pentru pasionații de mountain biking, versanții din Durmitor sunt perfecți pentru ciclism montan, oferind în același timp priveliști spectaculoase. Locul este potrivit și pentru alpiniști, dar și pentru cei care iubesc cultura tradițională. În satele din zonă pot descoperi meșteșuguri tradiționale, gastronomie autentică locală, dar și festivaluri deosebit de pitorești. Bucătăria locală reflectă caracterul montan al regiunii. Printre preparatele tradiționale se numără kajmak (un fel de cremă de lapte), njeguški pršut (șuncă afumată și uscată), cicvara (terci din mălai cu brânză) și renumita miere de munte. La Žabljak poți ajunge fie cu mașina personală, fie cu autobuzul din Podgorica (durează cam trei ore). Sau poți merge cu avionul la Podgorica și închiria o mașină de la aeroport. Cazare se găsește din belșug, fie la hoteluri de 3–4 stele, fie la pensiuni sau campinguri.

Zadar, un loc al culturii și istoriei

Dacă am pomenit de locuri ideale pentru pasionați de plajă și de drumeții montane, poate ar fi cazul să dezvăluim și o destinație ideală pentru cei care caută o experiență culturală deosebită. Iar orașul Zadar din Croația este destinația perfectă. Zadar este cel mai vechi oraș locuit continuu din Croația. În concluzie, nu duce lipsă de arhitectură istorică și monumente incredibile. Orașul are, în primul rând, un centru vechi compact și atrăgător, un paradis al artiștilor, cu o abundență de locuri unde poți admira creații artistice, locuri cu încărcătură istorică deosebită și manifestații culturale. Nu în ultimul rând, Zadar oferă și o călătorie gastronomică de milioane, cu preparate locale variate și incredibil de gustoase. Dacă după atâta istorie și cultură dorim să luăm totuși o pauză și să ne adâncim în cele lumești, Zadar nu duce lipsă de plaje superbe și oportunități de distracție.

Printre cele mai frumoase monumente din Zadar se află forumul roman situat în partea de est, către Marea Adriatică. Clădirea a fost finalizată în secolul al III-lea d.Hr. Un alt monument care trebuie vizitat neapărat este biserica Sfântul Donatus din secolul al IX-lea, construită în stil preromanic. Mai apoi, este Citadela venețiană, construită în secolul al XV-lea, fiind locul de unde puteți observa cel mai bine orașul. Pe lângă toate acestea, sunt nenumărate biserici, monumente medievale și romane care pot fi explorate. Nu mai vorbim de muzee de toate felurile, inclusiv un muzeu al iluziilor. Tot în Zadar se află două creații artistice unice și fascinante, proiectate de arhitectul local Nikola Bašić. Este vorba despre „Orga Mării” și „Salutul Soarelui”. „Orga Mării” este un sistem de țevi care scoate sunete atunci când mișcarea valurilor împinge aerul prin ele. Muzica creată de acest sistem este liniștitoare, aproape hipnotică.