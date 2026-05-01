Video Ultimul cadou primit de Mihaela Rădulescu de la Felix Baumgartner. Familia sportivului refuză să i-l restituie: „I-au lăsat pe avocați să mă umilească”

Mihaela Rădulescu a transmis un nou mesaj pe rețelele de socializare în care vorbește despre un conflict apărut după moartea lui Felix Baumgartner, susținând că familia acestuia nu i-ar fi predat un cadou important primit de la fostul ei partener.

Este vorba despre o motocicletă personalizată, supranumită „Monkey”, pe care Felix Baumgartner ar fi achiziționat-o și modificat-o special pentru ea.

În mesajul publicat, vedeta descrie situația ca fiind una tensionată și afirmă că a încercat în mai multe rânduri să intre în posesia motocicletei, însă fără succes.

„Am o poveste pentru voi. Este despre SINGURUL lucru pe care l-am cerut și nu mi l-au dat niciodată. Pur și simplu i-au lăsat pe avocați să mă umilească și au exagerat. Și despre ultimul cadou de ziua mea de la Felix, pe care încă nu mi l-au dat”, a postat Mihalea Rădulescu, pe Instagram.

Vedeta susține că acesta este ultimul cadou primit de la Felix Baumgartner și afirmă că există materiale video care ar demonstra intenția acestuia de a-i oferi motocicleta.

„Acesta este cadoul meu de ziua mea, pe care nu am apucat niciodată să-l folosesc cu Felix. Este o poveste frumoasă pentru altă dată”, a spus Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu mai susține că nu a reușit să obțină actele motocicletei, deși ar exista martori ai achiziției. În același mesaj, ea afirmă că familia lui Baumgartner i-ar fi transmis o factură de aproximativ 1.800 de franci elvețieni pentru modificări tehnice realizate asupra vehiculului. De asemenea, vedeta susține că alte motociclete utilizate de cuplu ar fi fost vândute.

„Acest mic Monkey a fost ULTIMUL meu CADOU de la Felix. Cum să nu lupt pentru el? Acum să vedeți partea «amuzantă». Felix a făcut niște modificări la el pentru mine, iar acum părinții lui, proaspăt multimilionari, mi-au trimis factura de 1.800 de franci elvețieni, pe care Felix nu a mai apucat să o plătească înainte să plecăm în Italia. «Amuzant», nu-i așa?… Da… Iar Monkey-ul meu stă acolo, în Elveția, după ce părinții lui au vândut toate motocicletele noastre – două Triumph, două KTM”, a mai transmis vedeta.

Mihaela Rădulescu a mai spus că continua să vorbească public despre situație, în lipsa unui dialog direct cu familia fostului sportiv.

„Trebuie să curăț aceste camere întunecate din sufletul meu ca să mă pot reseta cum trebuie. Și pentru că nu vor să vorbească cu mine, voi vorbi eu cu ei public. Curând”, a mai spus vedeta.

Reamintim că Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, la Porto Sant’Elpidio, în urma unui accident de parapantă motorizată, în timpul unui zbor considerat de rutină, după ce a pierdut controlul aparatului și s-a prăbușit într-un complex de vacanță.