Comisar-șef de la Poliția Sectorului 3, arestat după ce a fost prins în flagrant cu 50.000 de lei mită într-un dosar de evaziune fiscală

Un comisar-șef din cadrul Poliției Sectorului 3 a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 50.000 de lei mită de la o persoană cercetată într-un dosar de evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Direcția Națională Anticorupție, este vorba despre Cătălin-George Sîrbu, ofițer de poliție judiciară cu grad de comisar-șef în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a admis propunerea procurorilor DNA și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Anchetatorii spun că polițistul este acuzat de luare de mită și trafic de influență.

Conform procurorilor anticorupție, în luna mai, Cătălin-George Sîrbu ar fi cerut 50.000 de lei de la o persoană cercetată ca suspect într-un dosar de evaziune fiscală.

Potrivit DNA, banii ar fi fost solicitați „pentru exercitarea favorabilă a atribuţiilor de serviciu în legătură cu anumite acte de urmărire penală şi pentru influenţarea efectuării părtinitoare a altor acte în dosarul penal”.

Procurorii susțin că joi polițistul a primit efectiv suma de bani, moment în care a fost organizat flagrantul.

„Joi, inculpatul Cătălin-George Sîrbu a primit de la persoana respectivă suma de 50.000 de lei, împrejurare în care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, au transmis anchetatorii.

Dosarul este instrumentat de procurorii Secției de combatere a corupției din cadrul DNA.