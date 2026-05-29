Restricții de trafic pe DN1 și în zona Pasajului Băneasa. Circulația va fi deviată începând din noaptea de vineri spre sâmbătă

Vor fi restricții de circulație pe DN1, în zona Pasajului Băneasa și a intersecției dintre DN1 și Bulevardul Aerogării, ca urmare a unor lucrări de infrastructură.

Restricțiile vor fi aplicate etapizat, în baza avizului comun emis de CNAIR-DR. Astfel, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, 29-30 mai 2026, traficul rutier va fi deviat pe breteaua nou construită, pe relația Bulevardul Aerogării către Ploiești, în zona intersecției dintre DN1 și Bd. Aerogării, potrivit DGPMB – Brigada Rutieră.

Pe sectorul respectiv vor fi menținute două benzi de circulație, la fel ca pe breteaua existentă.

Totodată, autoritățile anunță că vor fi efectuate lucrări de relocare a utilităților și de construire a pasajului pietonal subteran din zona stației de metrou Aeroport Băneasa.

Și traficul de pe Bulevardul Aerogării, pe direcția către Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, va fi deviat spre stânga axului drumului. Pentru această direcție vor rămâne disponibile două benzi de circulație.

„Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere, precum şi semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri”, au transmis reprezentanții.