Nadia Comăneci va fi decorată de președintele Nicușor Dan, după 50 de ani de la Montreal

Nadia Comăneci va primi, sâmbătă, la ora 12.00, una dintre cele mai importante distincții ale statului român. Președintele țării, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care fosta mare campioană olimpică va fi decorată cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

Decizia vine la 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, competiția la care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial după ce a obținut primul 10 perfect din gimnastică.

Prin această distincție, autoritățile române vor să îi mulțumească pentru tot ce a făcut pentru sportul românesc și pentru imaginea României în lume. Nadia Comăneci este considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile, iar performanțele ei au rămas un simbol al excelenței și al muncii la cel mai înalt nivel.

Decretul semnat de președinte a fost publicat și în Monitorul Oficial.

Clubul Sportiv Municipal Oneşti primește, de asemenea, Ordinul Meritul Sportiv Clasa I , „cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 - performanţă unică a gimnasticii româneşti, în semn de înaltă apreciere pentru excelenţa şi profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al ţării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generaţii de campioni, precum şi pentru influenţa exercitată asupra evoluţiei sportului la nivel mondial!”, scrie Agerpres.