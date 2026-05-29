OMS anunță că un prim bolnav de Ebola s-a însănătoșit și se așteaptă „ca multe persoane să se vindece”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat vineri, 29 mai, că un prim pacient confirmat pozitiv cu virusul care cauzează epidemia de ebola în Republica Democratică Congo (RDC) a fost declarat vindecat miercuri.

Epidemia este provocată de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există vaccin sau tratament
Anaïs Legand, expertă tehnică a OMS în febre hemoragice, a transmis că „un pacient s-a vindecat, a fost externat de la spital” şi s-a întors în comunitatea sa, scrie News.ro.

Ea a precizat că este vorba despre „prima persoană admisă într-un centru de îngrijiri care a fost trimisă acasă după două teste negative” de la începutul epidemiei.

OMS a anunțat că, de la începutul epidemiei de Ebola din RDC, au fost confirmate 17 decese și 125 de cazuri, existând și peste 900 de cazuri suspecte.

Anaïs Legand a precizat că sunt posibile și vindecări, inclusiv în rândul unor persoane ale căror infecții nu au fost confirmate în laborator.

Epidemia este provocată de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Deși această variantă poate avea o rată a mortalității de până la 50%, în actuala epidemie mortalitatea este estimată la aproximativ 25%. OMS subliniază că accesul rapid la îngrijiri medicale crește semnificativ șansele de supraviețuire.

„Ne aşteptăm ca multe persoane să se vindece”, a subliniat ea.

Între timp, Uganda a anunțat închiderea temporară a granițelor cu RDC, ca măsură de urgență în fața extinderii epidemiei de Ebola din țara vecină.

Decizia vizează limitarea circulației persoanelor, însă frontiera rămâne deschisă pentru echipele medicale implicate în combaterea bolii, pentru convoaiele umanitare, transporturile de alimente și marfă, precum și pentru anumite structuri ale forțelor de securitate, toate operate în condiții stricte.

Organizația umanitară Salvați Copiii avertizează că un sfert dintre decesele confirmate sunt copii și solicită intensificarea măsurilor de prevenire a infecției.  

