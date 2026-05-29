Reacția Germaniei după ce o dronă rusească a căzut la Galați: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a transmis un mesaj ferm de susținere pentru România și aliații NATO după incidentul cu drona căzută pe un bloc din Galați și a provocat rănirea unor cetățeni români.

Liderul german a calificat incidentul drept o escaladare periculoasă a acțiunilor Rusiei în regiune.

„Incursiunea nesăbuită a Rusiei cu drone în România demonstrează încă o dată disponibilitatea Rusiei de a escalada”, a declarat Friedrich Merz.

Acesta a subliniat că Germania rămâne alături de partenerii săi din NATO și a insistat asupra necesității întăririi prezenței militare pe flancul estic al Alianței.

„Germania este alături de aliații noștri NATO. Incidentul subliniază încă o dată necesitatea unei posturi NATO puternice pe flancul estic”, a spus cancelarul.

Mesajul cel mai ferm a venit în finalul declarației sale, în care a transmis disponibilitatea Germaniei de a contribui la apărarea colectivă a Alianței.

„Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a afirmat Friedrich Merz.

Declarațiile cancelarului german vin în contextul în care mai multe state europene și membre NATO au reacționat la incidentul din România, exprimând îngrijorare față de intensificarea atacurilor cu drone în apropierea granițelor Alianței.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a confirmat la rândul său că NATO analizează situația generată de incidentul de la Galați.

„Alianța Nord-Atlantică discută astăzi despre interferența Rusiei în România”, a transmis acesta.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.