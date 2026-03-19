Teroare într-un supermarket din Cluj: un bărbat înarmat cu un cuțit a amenințat clienții și a atacat un paznic

Un incident violent a avut loc într-un supermarket din județul Cluj, unde un bărbat de 30 de ani a provocat panică după ce a intrat înarmat cu un cuțit, a amenințat clienții și a agresat un agent de pază. Suspectul a fost reținut de polițiști.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, citate de publicația locală Ziua de Cluj, incidentul s-a petrecut în comuna Apahida. Bărbatul ar fi intrat în supermarket și ar fi început să amenințe clienții și angajații cu acte de violență, stârnind teamă în rândul celor prezenți.

Anchetatorii spun că individul avea asupra sa un obiect tăietor-înțepător, purtat la spate, și ar fi sugerat că îl va folosi împotriva oamenilor din magazin.

În timpul conflictului, agentul de pază a încercat să intervină, însă a fost agresat de bărbat, care l-a lovit în zona feței. Comportamentul agresiv al suspectului a dus la tulburarea ordinii publice și la crearea unui sentiment general de insecuritate.

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, din comuna Apahida, a fost reținut de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală pentru 24 de ore, în data de 18 martie.

Potrivit Ziua de Cluj, acesta urmează să fie prezentat pe 19 martie în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, unde vor fi dispuse alte măsuri preventive.