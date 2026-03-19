Articol publicitar

„Masterclass Managementul Destinației”, dedicat specialiștilor din turism

Turismul românesc dispune de un potențial ridicat de dezvoltare, însă se confruntă cu provocări semnificative, în special în ceea ce privește promovarea și prezentarea eficientă a destinațiilor turistice.

hotvath jpeg

În acest context, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), în parteneriat cu Horwath HTL, organizează „Masterclass Managementul Destinației”, care va avea loc pe 31 martie 2026, la Novotel Bucharest City Centre, situat pe Calea Victoriei 37B.

Evenimentul este dedicat specialiștilor din turism – directori și manageri din consiliile de turism, reprezentanți ai organizațiilor naționale de profil, funcționari implicați în politici turistice și gestionarea fondurilor europene, precum și membri ai Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD).

horvath1 jpeg

Cursul oferă o abordare practică asupra dezvoltării și promovării destinațiilor turistice într-un context global competitiv și include date despre managementul destinației: roluri, tendințe și coordonare verticală, modele OMD din Europa și din lume – ce funcționează și ce nu funcționează, strategii de construire a unui brand de destinație.

Agenda evenimentului include studii de caz europene, cu accent pe Croația, Slovenia și Albania, țări cu strategii clare în turism.

Speakerii invitați sunt Matko Marohnic, Sinisa Topalovici și Călin Ile iar numărul de participanți este limitat la 40.

Organizator este Horwath HTL, lider mondial în consultanță în turism, ospitalitate și agrement, cu proiecte în peste 80 de țări din întreaga lume.

Compania a implementat strategii naționale, strategii de marketing, reorganizări OMD și facilitări de investiții pentru guverne din Europa, Orientul Mijlociu și nu numai.

Taxa de înscriere este de 400 de lei, la evenimentul din 31 martie. Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la adresa de email: igheorghe@horwathhtl.com.

