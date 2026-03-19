MAI avertizează asupra e-mailurilor false care folosesc identitatea instituțiilor de ordine publică: „O secundă în plus de atenție”

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un avertisment pentru cetățeni privind e-mailurile frauduloase care circulă în ultima perioadă, folosind în mod fals identitatea unor instituții de aplicare a legii atât din România, cât și din străinătate.

Aceste mesaje au scopul de a determina destinatarii să acceseze link-uri periculoase sau să răspundă unor presupuse convocări. MAI recomandă cetățenilor să fie prudenți și să respecte câteva reguli de securitate:

- să nu acceseze link-urile primite;

- să nu furnizeze date personale;

- să blocheze și să raporteze adresele suspecte.

În cazul în care cineva a interacționat deja cu astfel de mesaje, MAI recomandă verificarea și securizarea dispozitivului, schimbarea parolelor importante, protejarea conturilor bancare și sesizarea poliției, fie online, fie la cea mai apropiată unitate de poliție.

„O secundă în plus de atenție vă ajută să rămâneți în siguranță”, subliniază MAI, reamintind importanța vigilenței în fața tentativelor de fraudă cibernetică.

Fraudele online și telefonice devin tot mai sofisticate, iar tot mai mulți români povestesc experiențe în care escrocii folosesc identități false, pagini clonă și aplicații de mesagerie pentru a obține date personale sau bani. Cazurile recente arată cât de ușor poate fi creat un scenariu credibil și cât de importantă este vigilența.