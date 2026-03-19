Video Trump stârnește controverse după o glumă despre Pearl Harbor, în contextul atacului asupra Iranului: „Cine ştie mai bine despre surprize decât Japonia?”

Președintele Donald Trump a glumit referitor la atacul de la Pearl Harbor din cel de-al Doilea Război Mondial, în răspunsul său la o întrebare privind comunicarea cu aliaţii înaintea primei sale intervenţii militare împotriva Iranului. Scena s-a întâmplat în prezența prim-ministrului japonez Sanae Takaichi.

Întrebat de un reporter de ce nu a informat aliaţi precum Japonia despre intenţia sa de a ataca Iranul, Trump a declarat:

„Un lucru e sigur, nu vrei să dai prea multe semnale. Ştii, când am intervenit, am intervenit cu toată forţa şi nu am spus nimănui despre asta pentru că voiam să fie o surpriză”. Momentul poate fi urmărit mai jos.

Preşedintele american a continuat: „Cine ştie mai bine despre surprize decât Japonia? De ce nu mi-ai spus despre Pearl Harbor?”, făcând referire la atacul Marinei Imperiale Japoneze din decembrie 1941 asupra Pearl Harbor, care a provocat moartea a peste 2.400 de americani şi a adus Statele Unite în cel de-al Doilea Război Mondial.

Trump a ordonat atacul asupra Iranului pentru prima dată acum aproape trei săptămâni, acţiune care a crescut tensiunile regionale şi a generat întrebări serioase din partea aliaţilor despre coordonarea şi comunicarea în situaţii militare sensibile.

Premierul Japoniei prezintă propuneri menite să calmeze piețele energetice în cadrul întâlnirii cu Trump

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi i-a spus joi președintelui american Donald Trump că are „propuneri concrete” pentru a calma piețele energetice mondiale, care au fost zguduite de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Aștept cu nerăbdare discuția noastră, concentrându-ne în special pe colaborarea noastră în domeniul securității economice, în sectoare importante precum energia și mineralele rare”, i-a spus ea lui Trump înaintea întâlnirii lor de la Washington, potrivit CNN.

„Am adus, de asemenea, propuneri concrete pentru a calma piața globală a energiei”, a adăugat ea.