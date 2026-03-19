Alertă europeană: Calitatea aerului se va degrada semnificativ din cauza unui val de particule fine

Aerul din mai multe regiuni ale Europei va deveni semnificativ mai poluat în zilele următoare, avertizează observatorul european Copernicus, care semnalează un episod „notabil” de poluare cu particule fine.

Calitatea aerului se va deteriora în perioada următoare în mai multe țări din Europa, pe fondul creșterii concentrației de particule fine (PM2,5). Potrivit observatorului european Copernicus, acest episod de poluare va afecta în special Europa de Vest, inclusiv Germania, Belgia, Franța, Irlanda, Țările de Jos și Regatul Unit.

„Deși este un fenomen obișnuit primăvara, acesta reprezintă o situație notabilă cauzată de particulele fine provenite din surse multiple, în special din agricultură”, se arată într-un comunicat al serviciului de monitorizare a atmosferei Copernicus.

Agricultura și condițiile meteo agravează situația

Una dintre principalele cauze ale acestei poluări este activitatea agricolă specifică sezonului. În această perioadă, fermierii împrăștie îngrășăminte, ceea ce duce la emisii ridicate de amoniac – un gaz iritant care contribuie la formarea particulelor fine.

În același timp, condițiile meteorologice stabile favorizează acumularea poluanților în atmosferă, împiedicând dispersarea lor. La acestea se adaugă și emisiile generate de traficul rutier.

Situația este agravată și de creșterea nivelului de polen, în special de mesteacăn și arin, care contribuie suplimentar la degradarea calității aerului.

Impact major asupra sănătății

Efectele poluării atmosferice asupra sănătății sunt semnificative. Potrivit Santé Publique France, aceasta „induce efecte la nivel respirator și cardiovascular care pot duce la un deces prematur”.

În Franța, poluarea aerului este responsabilă anual pentru aproximativ 40.000 de decese premature. Expunerea pe termen lung are, de asemenea, consecințe serioase, generând o „povară considerabilă” atât pentru sistemul de sănătate, cât și pentru economie.

Un studiu publicat la finalul lunii ianuarie 2025 de Santé Publique France arată că poluarea contribuie la apariția a zeci de mii de cazuri noi de îmbolnăvire în fiecare an. Printre afecțiunile asociate se numără cancerul pulmonar, BPOC (boala pulmonară obstructivă cronică), astmul, pneumopatiile și alte infecții respiratorii acute ale căilor inferioare, dar și boli cardiovasculare precum accidentul vascular cerebral, infarctul, hipertensiunea și diabetul de tip 2.