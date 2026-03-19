Blocaj la Bruxelles. Viktor Orban se opune în continuare sprijinului financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene reuniţi la Consiliul European de la Bruxelles nu au reuşit joi să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să renunţe la blocarea acordării împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, potrivit unor surse europene.

Împrumutul fusese convenit încă din luna decembrie, însă Budapesta a amânat până acum implementarea deciziei, invocând o dispută legată de tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Viktor Orban, cunoscut pentru relaţiile sale mai apropiate cu Moscova, a reiterat joi că nu va susţine acordul până când fluxul de petrol nu va fi reluat, conform Reuters.

Situaţia a generat tensiuni între statele membre, în condiţiile în care lipsa finanţării ar putea lăsa Kievul fără resurse în doar câteva săptămâni. Tranzitul petrolului a fost întrerupt la finalul lunii ianuarie, după un atac asupra conductei Drujba, infrastructură care traversează Ucraina şi alimentează Ungaria şi Slovacia.

În timp ce autorităţile ucrainene susţin că reparaţiile vor dura, Budapesta acuză Kievul că foloseşte această situaţie pentru a influenţa campania electorală din Ungaria, înaintea alegerilor legislative programate pe 12 aprilie.

În acest context, liderii europeni insistă asupra respectării acordului stabilit în decembrie, nu doar pentru sprijinirea Ucrainei, ci şi pentru menţinerea credibilităţii deciziilor luate la nivelul Consiliului European. Surse comunitare au indicat însă că, în cazul în care blocajul persistă, ar putea fi luate în calcul „soluţii alternative” sau un posibil „plan B” pentru deblocarea finanţării.

Într-un registru și mai controversat, Viktor Orban a declarat recent că Rusia nu ar trebui exclusă din arhitectura de securitate și energetică a Europei, în ciuda agresiunii împotriva Ucrainei.

„Nu ar trebui să împingem Rusia în afara sistemului european de securitate, nici din cel energetic și nici din cel comercial”, a afirmat liderul ungar, sugerând necesitatea unei resetări a relațiilor după încheierea războiului.