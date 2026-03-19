Video „Nu face asta”. Trump susține că i-a cerut lui Netanyahu să oprească atacurile asupra instalațiilor energetice

Președintele SUA, Donald Trump, spune că a vorbit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și i-a cerut să oprească atacurile asupra instalațiilor iraniene de petrol și gaze.

„I-am spus: nu face asta”, a declarat Trump.

„Și nu va face asta”, a adăugat liderul american.

Anterior, Trump a spus că Statele Unite „nu au știut nimic” despre un atac israelian asupra unor instalații iraniene din câmpul gazifer South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume.

Însă, potrivit surselor CNN, Israelul a efectuat atacul în coordonare cu SUA, contrazicând afirmația președintelui.

O sursă americană a declarat, de asemenea, pentru publicația citată că SUA era „la curent” cu atacul.

Trump a spus, în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, că SUA și Israelul sunt „independente”, dar „se înțeleg foarte bine”.

„Este coordonat. Dar, uneori, el face câte ceva, iar dacă nu îmi place, atunci nu mai facem asta”, a spus liderul de la Casa Albă.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ridică semne de îngrijorare asupra securității infrastructurii energetice din zona Golfului Persic.

Rafinăria de la Ruwais, în Emiratele Arabe Unite (EAU), una dintre cele mai mari din lume, și-a suspendat marți producția, în urma unui atac cu dronă în zonă, potrivit unei surse apropiate dosarului.

Qatar se confruntă, de asemenea, cu una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii, după ce atacuri asupra infrastructurii sale de gaze au redus semnificativ capacitatea de producție. Autoritățile iau în calcul suspendarea livrărilor către mai multe state, inclusiv din Europa și Asia.

Potrivit Reuters, Qatar ar putea fi nevoit să reducă semnificativ livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) către state importante precum Italia, Belgia, Coreea de Sud și China, după ce atacuri atribuite Iranului au afectat grav infrastructura energetică a țării.

Compania de stat QatarEnergy ia în calcul chiar declararea forței majore în contractele pe termen lung.

Directorul executiv al QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a explicat că două din cele 14 unități de producție GNL au fost scoase din funcțiune, alături de una dintre cele două instalații de transformare a gazului în lichide.

În total, capacitatea de producție a fost redusă cu aproximativ 17%, într-un moment critic pentru piața globală a gazelor.