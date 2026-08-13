 Val de nostalgie în Germania față de RDG: „Democrația este contestată tot mai frecvent” | adevarul.ro
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Val de nostalgie în Germania față de RDG: „Democrația este contestată tot mai frecvent”

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Autoritățile germane trag un semnal de alarmă cu privire la tendința tot mai accentuată de idealizare a fostei Republici Democrate Germane (RDG), la 65 de ani de la ridicarea Zidului Berlinului.

Prăbușirea Zidului Berlinului a deschis calea reunificării Germaniei FOTO @Gettty Images
Prăbușirea Zidului Berlinului a deschis calea reunificării Germaniei FOTO @Gettty Images

Oficialii de la Berlin susțin că atât extrema stângă, cât și extrema dreaptă încearcă să estompeze caracterul represiv al regimului comunist est-german, într-un context politic marcat de apropierea unor alegeri regionale importante, potrivit AFP, citată de News.ro.

În cadrul ceremoniei dedicate comemorării construirii Zidului Berlinului, ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, a acuzat grupările extremiste că relativizează abuzurile comise în perioada RDG. El a subliniat că statul est-german a fost „o dictatură brutală”, lipsită de alegeri libere, libertatea presei și libertatea de circulație, susținută de aparatul represiv al Stasi și de un sistem de detenție și represiune politică.

Aceeași îngrijorare a fost exprimată și de Evelyn Zupke, responsabilă în Bundestag pentru victimele regimului comunist, care a afirmat că, pe măsură ce timpul trece, imaginea RDG este tot mai des cosmetizată, iar realitățile dure ale vieții sub dictatură sunt trecute sub tăcere.

La rândul său, Dieter Dombrowski, președintele Uniunii Asociațiilor Victimelor Dictaturii Comuniste, a avertizat că tendințele anti-democratice devin tot mai vizibile.

Potrivit lui Dombrowski, contestarea valorilor democratice se manifestă atât în zona stângii radicale, cât și a dreptei radicale.

Imnul RDG, cântat la un eveniment electoral AfD

Controversele  au fost amplificate de un incident petrecut la un miting electoral al partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) în landul Saxonia-Anhalt, unde a fost intonat imnul fostei RDG. Dombrowski a condamnat gestul, considerându-l un exemplu al instrumentalizării nostalgiei est-germane în scop politic.

Cu peste două milioane de locuitori situat la aproximativ 200 de kilometri de Berlin, landul Saxonia-Anhalt ar putea deveni prima regiune germană guvernată de extrema dreaptă. AfD conduce detașat în sondaje înaintea scrutinului regional programat pentru 6 septembrie.

Candidatul formațiunii, Ulrich Siegmund, născut la doar câteva săptămâni după reunificarea Germaniei din 1990, încearcă să capitalizeze această nostalgie prin acțiuni simbolice, precum organizarea de plimbări cu motociclete Simson, un reper al identității fostei Germanii de Est.

Pe lângă alegerile din Saxonia-Anhalt, în luna septembrie sunt programate scrutinuri regionale și la Berlin, precum și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Zidul Berlinului a fost ridicat la 13 august 1961 și a divizat timp de 28 de ani Germania comunistă de cea occidentală. Prăbușirea sa, la 9 noiembrie 1989, a deschis calea reunificării Germaniei, oficializată la 3 octombrie 1990.

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