Iranul îl ironizează pe Trump după dezvăluirile privind schimbarea secretă a avionului prezidențial: „Va fi ascuns într-un coș de gunoi în curând”

Presa de stat din Iran l-a ironizat pe președintele american Donald Trump după apariția informațiilor potrivit cărora acesta a fost transferat în secret, în timpul unei vizite în Turcia, de la Air Force One într-un avion guvernamental mai mic. Potrivit unor surse citate de Reuters, decizia ar fi fost luată după ce Secret Service a primit o amenințare considerată credibilă și iminentă privind posibilitatea ca avionul prezidențial să fie vizat de o rachetă lansată de la sol.

Operațiunea a avut loc pe 8 iulie, în ultima zi a vizitei lui Trump la Ankara, în contextul tensiunilor generate de războiul dintre Statele Unite și Iran.

Trump și un grup restrâns de consilieri ar fi folosit un camion de catering pentru a ajunge de la aeronava prezidențială la un avion C-32A, mai mic și mai puțin vizibil. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, oficialii SUA erau îngrijorați și de faptul că autoritățile iraniene ar fi știut unde era cazat Trump în Ankara, inclusiv etajul hotelului.

Televiziunea de stat iraniană a prezentat episodul drept o dovadă a temerilor lui Trump față de puterea militară a Iranului și a calificat situația drept o „umilință” pentru președintele american.

Teheranul nu a comentat oficial acuzațiile privind amenințarea la adresa lui Trump. În schimb, ambasada Iranului în Africa de Sud a publicat pe platforma X o imagine generată cu inteligența artificială în care președintele american apare într-un cărucior de catering, însoțită de mesajul că „va fi ascuns într-un coș de gunoi în curând”.

Dezvăluirile despre operațiunea de securitate au fost publicate inițial de The Washington Post.

Sunt tensiuni ridicate între Washington și Teheran, în condițiile în care Iranul a amenințat anterior cu represalii pentru uciderea fostului lider suprem iranian și a altor oficiali de rang înalt.

În 2024, autoritățile americane au pus sub acuzare un cetățean iranian într-un presupus complot privind asasinarea lui Trump, acuzații respinse la acea vreme de Teheran.

Cine a fost alături de Trump în operațiunea secretă din Turcia

Operațiunea secretă prin care Donald Trump a părăsit Turcia, de teama unei presupuse amenințări iraniene, scoate la iveală detalii surprinzătoare despre grupul restrâns care l-a însoțit. Președintele SUA a plecat spre Marea Britanie cu câțiva dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, în timp ce niciun membru al Cabinetului nu s-a aflat alături de el. Ceilalți oficiali de rang înalt și jurnaliștii au rămas la bordul aeronavei inițiale.

Președintele a fost însoțit de adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, de asistenta sa executivă și de directorul operațiunilor din Biroul Oval, potrivit unui oficial american.