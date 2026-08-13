Arnold Garita, înapoi în Superliga? „Feblețea” lui Becali ar veni la FCSB cu un bagaj de probleme din China. Ce s-a întâmplat

Arnold Garita este așteptat la București pentru a semna cu FCSB, după ce Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord pentru împrumutul atacantului până la finalul anului.

În vârstă de 31 de ani, Garita revine astfel în fotbalul românesc, după experiența de la FC Argeș din sezonul 2022-2023, și ar urma să fie adus de la Shenzhen Juniors, formație din liga a doua a Chinei.

Este așteptat la FCSB: „O să vină!”

Atacantul fusese exclus din lotul primei echipe al clubului asiatic, iar Gigi Becali a precizat că toate detaliile mutării au fost puse la punct atât cu formația chineză, cât și cu jucătorul. Transferul a creat însă ceva confuzie în rândul suporterilor FCSB, după ce, chiar în ziua anunțului lui Becali, Garita a publicat imagini de la antrenamentul lui Shenzhen Juniors. Patronul campioanei României a ținut să clarifice rapid situația și a transmis că atacantul este așteptat în Capitală.

„Am rezolvat cu Garita, da. O să vină. Am vorbit și cu jucătorul, dar și cu clubul. O să semneze până la finalul anului, apoi vedem!”, a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Arnold Garita va evolua la FCSB sub formă de împrumut până la sfârșitul anului 2026, înțelegerea urmând să fie valabilă până pe 31 decembrie. Tot în aceeași zi expiră și contractul atacantului cu Shenzhen Juniors, astfel că mutarea poate deveni și mai avantajoasă pentru campioana României: dacă Garita va confirma și îi va convinge pe oficialii FCSB, clubul îl poate păstra definitiv fără să plătească o sumă de transfer.

Care este situația din China

Arnold Garita mai este legat de Shenzhen Juniors până la finalul acestui an, iar FCSB îl va avea sub formă de împrumut în următoarele patru luni. După expirarea contractului cu formația chineză, atacantul va deveni liber de contract, moment în care oficialii campioanei vor decide dacă vor continua colaborarea cu el. Înainte de revenirea în România, Garita a trecut însă printr-o perioadă complicată în China. Nu a mai evoluat de aproximativ o lună, după ce a primit cartonaș roșu pe 17 iulie și a fost suspendat pentru cinci etape. Ulterior, Shenzhen Juniors l-a scos de pe lista pentru campionat, iar această situație a deschis drumul atacantului camerunez către FCSB.

Garita a clarificat pe Instagram că, în perioada recentă, s-a pregătit alături de echipa de seniori a lui Shenzhen Juniors, și nu cu formația secundă. Înainte de a fi exclus de pe lista pentru campionat, atacantul camerunez avusese cifre excelente în China: 12 goluri în 14 partide.

„A fost o perioadă în care m-am antrenat. Am avut multe dimineți libere. Nu m-am antrenat cu echipa a doua, ci cu prima echipă. Problema a fost că nu am jucat, deși m-am antrenat cu prima echipă!”, a transmis Garita pe Instagram, miercuri.