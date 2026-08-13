 România a depășit ținta PNRR pentru fabricile de reciclare. Buzoianu: „Trebuie să fie doar un punct de plecare” | adevarul.ro
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România a depășit ținta PNRR pentru fabricile de reciclare. Buzoianu: „Trebuie să fie doar un punct de plecare”

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România a depășit ținta PNRR pentru reciclare, având în vedere că au fost 12 fabrici finalizate față de cele 9 asumate. Investițiile, de sute de milioane de lei, vor permite reciclarea mai multor tipuri de deșeuri.

Fabrică de reciclare
Fabrică de reciclare FOTO: Shutterstock

România a depășit ținta stabilită prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind dezvoltarea capacităților de reciclare. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat joi că au fost finalizate 12 instalații de reciclare, în condițiile în care ținta actuală din PNRR era de cel puțin 9.

Potrivit unui comunicat transmis de minister, România a ajuns la 133% din obiectivul asumat. Finanțarea și finalizarea investițiilor au fost coordonate de Administrația Fondului pentru Mediu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus că investițiile sunt importante pentru a crește capacitatea României în ceea ce privește reciclarea deșeurilor și scăderea cantității de materiale care ajung la depozitare.

„România are nevoie de capacități reale de reciclare, aici, în țară. Cele 12 fabrici finalizate înseamnă mai puține deșeuri trimise la depozitare, mai multe materiale reintegrate în economie și investiții care creează locuri de muncă. Am depășit ținta asumată prin PNRR, dar acest rezultat trebuie să fie doar un punct de plecare. România reciclează în continuare prea puțin, iar dezvoltarea infrastructurii trebuie însoțită de colectare separată, trasabilitate și informarea corectă a populației”, a declarat Diana Buzoianu.

Ce deșeuri pot fi reciclate în noile instalații

Cele 12 instalații finalizate permit reciclarea mai multor tipuri de deșeuri. Plasticul, sticla, textilele, metalele neferoase și anvelopele uzate sunt printre cele enumerate de Ministerul Mediului.

Noile capacități pot procesa deșeuri provenite din construcții și demolări. Investițiile urmăresc, de fapt, recuperarea și reintegrarea în economie a unor cantități mai mari de materiale care, în lipsa acestor instalații, ar putea ajunge la depozitare.

Pentru programul finanțat inițial prin PNRR au fost semnate, în aprilie 2025, 26 de contracte, cu o valoare totală de aproximativ 670 de milioane de lei.

Ministerul Mediului spune însă că numărul contractelor semnate reprezintă portofoliul inițial al investiției și nu trebuie confundat cu ținta revizuită din PNRR sau cu numărul instalațiilor care au fost deja finalizate.

Unele proiecte au fost preluate prin Fondul pentru Mediu

În urma revizuirii PNRR, finanțarea pentru 13 dintre contractele inițiale, în valoare totală de peste 312,5 milioane de lei, a fost preluată din bugetul Fondului pentru Mediu. Măsura înseamnă că pot fi continuate proiectele care fuseseră incluse inițial în programul PNRR.

Aceste investiții sunt realizate în 12 județe: Brașov, Buzău, Giurgiu, Botoșani, Dâmbovița, Covasna, Călărași, Iași, unde sunt două proiecte, Maramureș, Constanța, Suceava și Neamț.

În paralel cu investiția finanțată inițial prin PNRR, Administrația Fondului pentru Mediu susține dezvoltarea infrastructurii de reciclare și prin programul național „Fabrici de reciclare”.

În cadrul acestuia sunt finanțate 16 contracte, cu o valoare totală de peste 271,3 milioane de lei.

Proiectele sunt implementate în 13 județe: Maramureș, Dâmbovița, unde sunt două proiecte, Suceava, Neamț, Buzău, Prahova, cu trei proiecte, Vâlcea, Harghita, Dolj, Giurgiu, Constanța, Teleorman și Ialomița.

Investiții de sute de milioane de lei

Potrivit Ministerului Mediului, proiectele finanțate prin aceste programe includ mai multe activități din industria reciclării. Recuperarea materialelor reciclabile sortate și fabricarea de produse din plastic, sticlă, metale, materiale textile și cauciuc sunt câteva dintre cele enumerate.

În cadrul schemei inițiale de finanțare, un beneficiar putea primi între 500.000 de euro și maximum 8,4 milioane de euro pentru fiecare proiect. Intensitatea „sprijinului a putut ajunge până la 75% din cheltuielile eligibile”, în funcție de regiunea în care este realizată investiția.

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