 O femeie a rămas fără pensie după ce a petrecut 680 de zile în Maroc. Instanța a decis că trebuie să returneze peste 32.000 de euro | adevarul.ro
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O femeie a rămas fără pensie după ce a petrecut 680 de zile în Maroc. Instanța a decis că trebuie să returneze peste 32.000 de euro

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O femeie din Spania a rămas fără pensia de invaliditate după ce autoritățile au descoperit că petrecuse sute de zile în Maroc și că veniturile familiei sale depășeau plafonul legal. Instanța a confirmat decizia și i-a cerut să restituie peste 32.000 de euro.

Instanța a decis că trebuie să returneze peste 32.000 de euro Foto: arhivă, adevărul
Instanța a decis că trebuie să returneze peste 32.000 de euro Foto: arhivă, adevărul

Femeia primea pensia de invaliditate necontributivă din decembrie 2013. Indemnizația era de 604,20 de euro pe lună, la care se adăuga un supliment cuprins între 36,03 și 37,69 de euro. În același timp, beneficia și de o pensie din Maroc, în valoare de aproximativ 96,68 de euro pe lună, relatează OkDiario.  

Timp de mai mulți ani, femeia a continuat să primească prestațiile, până când autoritățile spaniole au verificat situația sa și au constatat că petrecuse perioade îndelungate în afara țării.

680 de zile în Maroc

Potrivit verificărilor Administrației Securității Sociale, între 2018 și 2021, femeia a acumulat 680 de zile petrecute în Maroc. Perioadele depășeau cu mult limita prevăzută de legislația spaniolă pentru beneficiarii unei pensii necontributive.

Pentru menținerea prestației, beneficiarul trebuie să aibă reședința în Spania și, în mod normal, nu poate rămâne în afara țării mai mult de 90 de zile într-un an calendaristic. Există anumite excepții, în situații justificate corespunzător.

Autoritățile au considerat că femeia nu mai îndeplinea condițiile privind rezidența și au decis încetarea pensiei retroactiv, începând din iunie 2018.

Veniturile familiei depășeau plafonul

Potrivit publicației citate, verificările au scos la iveală și o problemă legată de veniturile familiei. În 2021, veniturile unității familiale au ajuns la 73.291,08 euro, depășind cu mult plafonul stabilit pentru acordarea pensiei de invaliditate necontributive.

Administrația Securității Sociale a calculat că femeia primise în mod necuvenit 32.857,20 de euro. Printre sumele considerate plătite fără drept s-au numărat 8.458 de euro aferenți anului 2021 și încă 764,40 de euro, reprezentând o plată efectuată în ianuarie 2022.

A invocat restricțiile din timpul pandemiei

Femeia a contestat decizia autorităților și a încercat să explice perioadele îndelungate petrecute în Maroc. Ea a susținut că, în special între martie și septembrie 2020, nu a putut reveni în Spania din cauza restricțiilor de călătorie și a închiderii frontierelor impuse în timpul pandemiei de COVID-19. Argumentul nu a fost însă suficient pentru anularea deciziei.

Înalta Curte de Justiție a Cataloniei a confirmat retragerea pensiei, considerând că femeia nu a respectat condițiile privind rezidența. Judecătorii au ținut cont de faptul că absențele din Spania au depășit în mod repetat limita legală și că perioadele respective nu fuseseră raportate autorităților competente.

În plus, instanța a apreciat că veniturile familiei reprezentau, independent de problema rezidenței, un motiv suficient pentru încetarea prestației.

Ce este pensia de invaliditate necontributivă

În Spania, pensia de invaliditate necontributivă este destinată persoanelor cu un grad de dizabilitate de cel puțin 65% care nu dispun de suficiente resurse economice pentru a beneficia de o pensie contributivă.

Printre condițiile de acordare se numără vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani, precum și îndeplinirea unor criterii privind rezidența în Spania.

Solicitantul trebuie să dovedească faptul că a locuit în Spania cel puțin cinci ani, dintre care doi ani consecutivi trebuie să fie imediat anteriori datei depunerii cererii.

Există și condiții stricte privind veniturile. În 2026, venitul personal anual nu poate depăși 8.803,20 euro. În cazul persoanelor care locuiesc împreună cu soțul sau soția ori cu rude, se iau în calcul și veniturile gospodăriei, iar plafonul diferă în funcție de numărul membrilor familiei.

În urma procesului, Înalta Curte de Justiție a Cataloniei a menținut decizia Administrației Securității Sociale.

Astfel, femeia a pierdut pensia de invaliditate necontributivă, iar autoritățile au dreptul să recupereze suma de 32.857,20 de euro, considerată încasată fără respectarea condițiilor prevăzute de lege.

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